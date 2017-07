Une élue LREM se réjouit «des cocktails et du champagne» qu'on lui sert depuis son élection (VIDEO)

Mireille Robert vient d'être élue à l'Assemblée. Elle qui était jusqu'ici institutrice découvre un univers nouveau. Ce qui la marque le plus ? Les cocktails «dans de beaux endroits». Seul point négatif : on n'y sert pas de blanquette de Limoux.

L'écrasante victoire de La République en marche aux dernières élections législatives a permis à de nombreux novices de la politique de faire leur entrée au palais Bourbon. Nombreux sont ceux qui, parmi ces nouveaux députés, découvrent la vie de parlementaire... mais ce sont ses petits avantages qui semblent le plus impressionner certains, comme Mireille Robert, député de la 3e circonscription de l'Aude. Dans une vidéo publiée sur son compte Facebook, celle-ci partage l'émerveillement qu'a suscité chez elle la vie luxueuse de député.

Non ...pas de montage!! Simplement une députée #EnMarche@AudeCirco3, qui nous explique son quotidien.Dur la vie !!! pic.twitter.com/Q8c50MXPIv — Thierry MARIANI ن (@ThierryMARIANI) 9 juillet 2017

«Depuis que je suis députée et que je vais à l’Assemblée nationale, je suis allée à des cocktails et des cocktails et des cocktails, chez des ministres, des secrétaires d’Etat, dans de beaux endroits», déclare l'élue avec enthousiasme dans cette vidéo diffusée le 5 juillet déjà visionnée plus de 18 000 fois. Ancienne institutrice, Mireille Robert apprécie plus précisément «qu’on [lui] serve essentiellement du vin et du champagne» dans le cadre de ses nouvelles fonctions.

La rigueur de l'emploi du temps, la difficulté du travail parlementaire ou la responsabilité de sa fonction sont-elles pesantes ? Mireille Robert ne le dit pas. Son principal regret est d'un tout autre ordre : «Je regrette évidemment qu’on nous serve pas de la blanquette.» La blanquette de Limoux, vin mousseux produit dans sa région, semble en effet absent des réceptions auxquelles l'élue s'est vue convier depuis le début de son mandat.

Sur internet, la légèreté du propos de Mireille Robert a été perçue comme un signe de fatuité fort critiquable. L'ancien député Thierry Mariani a réagi de manière ironique sur Twitter.

D'autres internautes se sont agacés de voir l'ex-parlementaire reprocher à l'élue LREM des faveurs dont il aurait, selon eux, lui aussi profité.

Car vous, évidement vous mangiez chez #Flunch !! — Émulsion Citoyenne (@JassaudUlric) 10 juillet 2017

Pour certains, c'est le fait que «l'Etat paie» pour le faste décrit par Mireille Robert qui est le plus agaçant.

Enfin, certains internautes considèrent que l'absence de blanquette de Limoux fait perdre à la fonction de parlementaire tout son attrait.