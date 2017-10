JeSoutiensDaniel : il abat un cambrioleur, des internautes se mobilisent contre sa mise en examen

Lauréat du «Jardin préféré des Français», un habitant de Servian a été mis en examen pour homicide volontaire. Il avait abattu un cambrioleur qui l'avait passé à tabac lui et son épouse handicapée. Certains plaident la légitime défense.

Le drame s'est produit le 5 octobre vers 20h30 lorsque deux individus pénètrent dans le domicile de Daniel et Françoise Malgouyres, dans la petite ville de Servian, près de Béziers. Selon le témoignage du couple, rapporté par le Midi Libre, les deux cambrioleurs les ont passé à tabac, lui et sa femme qui souffre de handicap. Daniel Malgouyres abat alors l'un des deux malfaiteurs d'un coup de fusil en pleine poitrine, tandis que l'autre prend la fuite.

Mis en examen pour homicide volontaire, le propriétaire a été relâché et placé sous contrôle judiciaire. La section de recherches de Montpellier, chargée de l'enquête devra déterminer s'il a agi en état de légitime défense.

«Ils présentent des traces de coups sur le visage, sur la tête et sur tout le corps. Ils ont été tellement choqués qu'ils ont même perdu la notion du temps, la durée de cette séquence», a détaillé le lieutenant-colonel Rudelle, chargé de l'enquête. «Nous ne disposons que des témoignages du mari et de la femme agressés pour comprendre exactement ce qu'il s'est passé. Ce dont on est sûrs, c'est qu'ils ont été battus», estime pour sa part Yvon Calvet, procureur de la République.

90 000 signatures

Tandis que l'enquête se poursuit, la mise en examen de Daniel Malgouyres n'en a pas moins ému les internautes. D'autant que lui et son épouse Françoise Malgouyres sont des figures locales. Il ont en effet décroché le prix de l'émission Le jardin préféré des Français diffusée sur France 2 en 2013 et présentée par Stéphane Bern.

Sur les réseaux sociaux de nombreux messages de solidarité sont apparus autour du hashtag #JeSoutiensDaniel, réclamant notamment une application du droit à la légitime défense.

Sur les réseaux sociaux de nombreux messages de solidarité sont apparus autour du hashtag #JeSoutiensDaniel, réclamant notamment une application du droit à la légitime défense.

Un autre internaute, indigné, appelle pour sa part à la «tolérance zéro avec les cambrioleurs».

#JeSoutiensDaniel



Un autre internaute, indigné, appelle pour sa part à la «tolérance zéro avec les cambrioleurs».

Un autre utilisateur adresse même ses «félicitations» au mis en examen.

Un autre utilisateur adresse même ses «félicitations» au mis en examen.

Une page Facebook en «Soutien au cambriolé de Servian» a été «likée» plus de 51 000 fois, tandis qu'une pétition en ligne adressée à la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, et réclamant un élargissement de la notion de légitime défense a recueilli plus de 90 000 signatures ce 9 octobre. «Une victime risque la prison pour avoir protégé sa famille», écrivent notamment les auteurs du texte.

