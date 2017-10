Donald Trump et Kim Jong-un côte à côte... pour soutenir le passage du TGV à Béziers

Pour promouvoir le passage du TGV à Béziers, la municipalité dirigée par Robert Ménard a une fois de plus décidé de recourir au buzz : dans une campagne d'affichage humoristique, Donald Trump et Kim Jong-un apparaissent côte à côte.

Robert Ménard, maire de Béziers élu avec le soutien du Front national (FN), est un maire controversé. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a le sens de la communication... Dernière preuve en date : une campagne d'affichage en faveur du passage du TGV par Béziers, qui ne manquera pas de faire parler d'elle.

Kim et Donald sont pour. C'est le TGV qui unira le monde.

Tous unis pour le TGV jusqu'à #Béziers !#IlsLOntFait#LGVOccitanieOuipic.twitter.com/WFNg8iMj1e — Ville de Béziers (@VilleBeziersOff) 8 octobre 2017

Profitant de tension croissante des relations entre les Etats-Unis et la Corée du Nord, la municipalité de Béziers a décidé de mettre en scène le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, souriants et réunis dans un habile photomontage. «C'est le TGV qui unira le monde», peut-on lire sous l'image, placardée dans l'espace public bitterois. «Kim et Donald sont pour», peut-on encore lire sur la page Facebook de la municipalité de Béziers.

«L'affiche rappelle des propagandes d'un autre temps qui ont fini dans les poubelles de l'Histoire», selon le préfethttps://t.co/5QPUQMdooI — RT France (@RTenfrancais) 19 septembre 2017

En septembre dernier, c'était une campagne d'affichage diffusée par la mairie de Béziers, représentant un homme en train d'étrangler une femme, qui avait défrayé la chronique. Avec la légende «L'Etat étrangle nos communes», elle était supposée dénoncer la baisse des dotations de l'Etat aux collectivité locales et avait provoqué la colère du préfet de l'Héraut et de plusieurs associations, qui y voyaient du sexisme.

