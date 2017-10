La réouverture d'un Monoprix trois heures après le suicide d'un de ses employés fait scandale

Le 5 octobre, un employé d'un magasin Monoprix situé au Raincy en Seine-Saint-Denis s'est suicidé en sautant du toit de l'établissement peu après avoir pris son service. Malgré le choc des salariés, le magasin a rouvert trois heures plus tard.

Au Raincy (Seine-Saint-Denis), le 5 octobre, un homme qui travaillait dans un magasin de l'enseigne Monoprix depuis 34 ans est arrivé à son poste vers 6h du matin. Une heure plus tard, il se suicidait en sautant du toit.

"Placer l'humain au cœur de l'entreprise" dit #Monoprix, qui rouvre 3h après le suicide d'un salarié sur place... https://t.co/JNXdbQZ7lvpic.twitter.com/Z6qn5VwIqb — poxxk (@poxxk) 6 octobre 2017

Si l'histoire est tragique, la controverse qui s'en suit est également perturbante. Car malgré le drame et l'émotion éprouvés par les autres salariés, le magasin n'est resté fermé que trois heures avant de rouvrir, comme si de rien n'était, selon des informations rapportées le 6 octobre par le Bondy Blog et confirmées par France Bleu.

Fermez votre bouche vis-à-vis des journalistes. On va rouvrir d'ici peu parce que, de toute manière, on est là pour ça !

Selon le témoignage d'une employée interrogée par RTL, qui en arrivant à sa caisse «a vu le corps sans vie de [l']employé qui gisait depuis plus d'une heure», les salariés ont été abordés par la direction qui leur a déclaré : «Fermez votre bouche vis-à-vis des journalistes. On va rouvrir d'ici peu parce que, de toute manière, on est là pour ça !».

Pour autant, une cellule psychologique a été mise en place, selon la directrice de la communication de Monoprix citée par le Bondy Blog, et une enquête a été ouverte, menée par le commissariat du Raincy.

La direction du groupe a en outre assuré à France Bleu que la décision de rouvrir le magasin au plus vite après le drame avait été prise en concertation avec les équipes et que plusieurs experts avaient confirmé que la reprise du travail protégeait les salariés «dans de telles situations».

Plusieurs employés du Monoprix, également cités par le Bondy Blog, ont évoqué notamment des conditions matérielles de travail difficiles (sièges et caisses usés, absence de climatisation l’été...) et des dimanches travaillés non majorés dans le magasin frappé par le drame. Malgré ces témoignages, la directrice de la communication s’est dite «surprise» de ces témoignages et a affirmé à France Bleu que les pratiques décrites par les salariés n’étaient pas «tolérées» par Monoprix.

Lire aussi : Conditions de travail à Lidl : début de mouvement de grève dans un entrepôt de l'entreprise