En retard sur ses cotisations, Raquel Garrido devrait 32 215 euros à sa caisse de retraite

L'avocate Raquel Garrido, porte-parole de La France insoumise, n'aurait pas payé ses cotisations sociales à la caisse de retraite des avocats depuis six ans, ainsi que ses cotisations à l'Ordre des avocats depuis un an, selon le Canard enchaîné.

Porte-parole de la France insoumise (LFI), Raquel Garrido est avant tout avocate de profession et doit à ce titre payer des cotisations sociales à la caisse de retraite des avocats.

Or, dans son édition à paraître le 4 octobre, Le Canard enchaîné, révèle que la nouvelle chroniqueuse de C8 n'aurait pas réglé ses cotisations depuis six ans. Elle devrait même la somme de 32 215 euros à la caisse de retraite des avocats. Le journal satirique précise qu'elle aurait en outre omis de payer ses cotisations à l'Ordre des avocats depuis un an.

⚡️🇫🇷INFO - Les impayés de Maître Raquel #Garrido (France insoumise) dans le Canard Enchaîné de cette semaine. pic.twitter.com/h6k9ALYaHr — AlertesInfos (@AlertesInfos) 3 octobre 2017

Aucun des organismes n'aurait cependant engagé de poursuites à son encontre qui, d'après le Palmipède, pourraient théoriquement lui valoir une exclusion du barreau.

