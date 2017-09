«Couscousgate» : les sympathisants FN s'écharpent autour d'un plat de semoule (et de Philippot)

Diffusée sur Twitter, l'image de Florian Philippot et Sophie Montel savourant un couscous n'est pas passée inaperçue. Des sympathisants FN dénoncent une trahison du terroir, tandis que d'autres défendent leurs cadres. Ces derniers ont réagi.

Alors que la presse a souligné ces derniers mois les divergences idéologiques traversant le Front national (FN), le vice-président du parti, Florian Philippot, s'est attiré les foudres de ses détracteurs, pour un motif plutôt insolite.

«L'affaire» a éclaté lorsque la militante FN Kelly Betesh a publié sur Twitter une photographie d'un repas qu'elle avait partagé, dans un restaurant à couscous de Strasbsourg, avec l'intéressé et l'une de ses proches, l'eurodéputée Sophie Montel.

Au meilleur couscous de Strasbourg 🇫🇷 @_LesPatriotespic.twitter.com/U3NmqM9v4d — Kelly Betesh (@K_Betesh) 13 septembre 2017

Un couscous au pays de la choucroute ? Il n'en fallait pas moins pour provoquer un véritable tollé parmi les partisans de la ligne la plus identitaire du FN, qui reprochent déjà à Florian Philippot et Sophie Montel leur trop grande modération sur les thématiques migratoire et civilisationnelle.

Les sympathisants frontistes s'écharpent

Florian Philippot et ses proches auraient-ils mieux fait de se restaurer de mets typiquement alsaciens ? C'est la question qui divise nombre de sympathisants du parti, usant du hashtag #CouscousGate sur Twitter, depuis le soir du 13 septembre.

Des partisans et des intenautes identitaires ont reproché aux dirigeants du FN de savourer ostensiblement un couscous, à la place d'un produit du terroir...

Décidément, on a un peu de mal avec les produits du terroir... pic.twitter.com/rohkMTzIno — Renaud de Montauban (@RdeMontauban) 14 septembre 2017

Il n'y avait pas plus traditionnel comme restaurant dans Strasbourg? 🤔 — Patriote ن (@NatioPatria) 14 septembre 2017

Cela ressemble à de la collaboration avec l'occupant. Le FN sur une voie dangereuse. — NSBM2017 (@Urvas_Bethed) 14 septembre 2017

Le plat des faux patriotes ne pouvait être que le couscous! 😂😂😂 — neiunq (@PierreDupont77) 13 septembre 2017

... certains voyant dans cet acte un signal de «dédiabolisation» politique volontaire.

Le problème dans le #CouscousGate, c'est d'aller manger un couscous sûrement mauvais et cher en France pour la jouer ouvert sur le monde. — E. V. (@everrierr) 16 septembre 2017

D'autres sympathisants FN ont défendu leurs cadres, amateurs de couscous. L'un d'entre eux a, par exemple, regretté «une polémique à deux balles».

Le patriotisme généreux 😊 — Avec Philippot (@_AvecPhilippot) 13 septembre 2017

C est bien les gars! Continuez vos polémiques a 2 balles. La gauche et les anti-france apprécient.

On est pas près d y arriver! — lache la ta baaalle (@guillaume1010) 16 septembre 2017

Un débat gênant pour le FN ?

Par ailleurs, sarcasmes et moqueries en tout genre n'ont pas manqué de s'immiscer dans le débat. En effet, nombre d'internautes se sont gaussés de cette controverse frontiste. L'un d'eux a même parodié une affiche de la série de science-fiction Stargate, dans laquelle les visages des principaux protagonistes du #couscousgate ont remplacé ceux des acteurs originaux.

#CouscousGate : Le FN entre dans une nouvelle dimension ! pic.twitter.com/9NYjXrI6go — Le Discord Insoumis (@Action_Insoumis) 15 septembre 2017

D'autres Twittos ont imaginé que Florian Philippot mangeait du couscous en cachette de Marine Le Pen...

Des utilisateurs de Twitter se demandent encore si les identitaires et les sympathisants FN les plus radicaux se nourrissent exclusivement de produits du terroir français...

#CouscousGate Dîtes les identitaires, si même le Couscous vous gêne, vous mangez quoi? Uniquement de la charcuterie avec du pinard? 😂😂😂 — Moreno (@JoFernandez25) 15 septembre 2017

Les cadres frontistes réagissent

Le «couscousgate» n'est toutefois pas si anecdotique puisque les responsables FN ayant pris part au repas qui a déclenché cette polémique ont souhaité réagir.

Ainsi, Sophie Montel, a estimé que la famille FN avait encore beaucoup à faire, devant l'ampleur de cette polémique. Pour autant, l'eurodéputée a tenu à remercier ceux qui avaient refusé «l'obscurantisme».

Le #couscousgate montre que notre famille politique a encore beaucoup à faire avant la victoire. Merci à ceux qui ont refusé l'obscurantisme — Sophie Montel (@Sophie_Montel) 15 septembre 2017

Maxime Thiébaut, cofondateur de l'association Les Patriotes présidée par Florian Philippot, a avancé le même argument sous forme de boutade, en postant la photo d'un hamburger qu'il avait dégusté. Avec le commentaire : «Je suis désolé mais je vais être considéré comme un traître à la botte des USA. J'ai mangé un hamburger ce soir.»

.@f_philippot... je suis désolé mais je vais être considéré comme un traitre à la botte des USA. J'ai mangé un hamburger ce soir. 🙃 pic.twitter.com/a7908xdEWl — Maxime Thiébaut (@MaximeThiebaut) 14 septembre 2017

Une boutade que Florian Philippot, visiblement, a fort goûté, réagissant sur Twitter : «Tu vas faire rager mes rageux cher Maxime.»

Tu vas faire rager mes rageux cher Maxime 😉#couscousgate — Florian Philippot (@f_philippot) 14 septembre 2017

