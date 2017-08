Accusé de détournement d'argent, Hamon menacerait «balancer la vérité» sur la campagne de Hollande

Répondant aux hollandistes qui l'ont accusé d'avoir détourné de l'argent de sa campagne pour fonder son propre mouvement politique, Benoit Hamon sort les griffes. Et selon le Canard enchaîné, il disposerait d'un moyen de pression non négligeable.

«Si vous continuez, on balance toute la vérité sur la campagne présidentielle de Ségolène Royal [en 2007] et de François Hollande [en 2012]. Et on en connaît beaucoup», aurait lancé Benoit Hamon, selon un article paru dans le Canard enchaîné le 29 août.

Le malheureux candidat à la présidentielle, qui n'avait obtenu qu'à peine plus de 6% lors du premier tour du scrutin, serait en effet très agacé par les critiques des proches de François Hollande qui l'accusent d'avoir détourné de l'argent de sa campagne présidentielle largement financée par le Parti Socialiste, pour pouvoir lancer son propre mouvement politique après avoir quitté les rangs du parti.

Pour l'ancien candidat, ces critiques relèvent de la jalousie face à son succès. Il se tare au contraire d'une «transparence totale» de ses comptes de campagne et de son mouvement politique, «le mouvement du 1er juillet».

Benoit Hamon compte néanmoins quelques défenseurs dans les rangs du PS, dont le trésorier Jean-François Debat qui a déclaré qu'il n'y avait «aucune raison de douter» de ses comptes de campagne.

