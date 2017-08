Le journaliste Bruno Roger-Petit nommé conseiller et porte-parole de l'Elysée

Le journaliste Bruno Roger-Petit, qui s'est fait remarquer par ses prises de position ouvertement favorables à Emmanuel Macron, vient d'être nommé conseiller et porte-parole de l'Elysée.

La carrière d'éditorialiste de Bruno Roger-Petit est terminée. Le journaliste a en effet été nommé porte-parole de l'Elysée, a informé la présidence par voie de communiqué.

Cet ancien journaliste à France Télévisions et collaborateur des sites de l'Obs et de Challenges, «aura pour mission de relayer la parole publique de l’Elysée, et utilisera pour ce faire tous les moyens à sa disposition, notamment le compte Twitter de la Présidence», a précisé l'Elysée. Cette nomination, qui prendra effet le 1er septembre, avait été révélée par RTL.

Un grand merci pour tout le bien qu'un petit nombre fait à notre profession, qui n'avait déjà pas vraiment besoin de cela… pic.twitter.com/TZtCtp8ttn — Julien Muguet (@julienmuguet) 29 août 2017



A peine l'information officialisée, l'intéressé a purement et simplement supprimé son compte Twitter, afin d'éviter des polémiques concernant des messages postés par le passé.

Le compte twitter de Bruno Roger-Petit est supprimé alors qu'il est nommé conseiller et porte-parole de l'@Elysee

➡️ https://t.co/yZHSNs5uLCpic.twitter.com/ygkMBPCpOB — RT France (@RTenfrancais) 29 août 2017



La manœuvre a néanmoins eu lieu un peu trop tard, car certains avaient déjà réalisés des captures d'écrans de ses tweets, parmi lesquels l'un moquait Emmanuel Macron comme étant «le président des Transformers».

Petit ange parti trop tot… #BrunoRogerPetit Et du coup à bientôt sur @Europe1 ou pas? pic.twitter.com/zlkwK5Cqtm — Julien Muguet (@julienmuguet) 29 août 2017

«Après 18 mois de travail au noir...»

La nouvelle n'a pas tardé à faire réagir politiques et internautes, qui ont pour beaucoup ironisé sur cette promotion de cet homme connu pour ses prises de position très favorables à Emmanuel Macron. Un vent de révolte s'était même levé dans la rédaction où il officiait à Challenges, où les journalistes avaient dénoncé un positionnement trop favorable au chef de l'Etat.

«La fonction ne change pas, elle est juste officialisée», a tweeté le vice-président du Front national Florian Philippot.

La fonction ne change pas, elle est juste officialisée. https://t.co/Ewos2ZzFrM — Florian Philippot (@f_philippot) 29 août 2017



Une position partagée par le leader de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon. «Méfiance : derrière chaque éditorialiste pro-Macron aujourd'hui, un porte-parole demain», a-t-il déclaré sur Twitter.

Bruno Roger-Petit à l'Élysée. Méfiance : derrière chaque éditorialiste pro-#Macron aujourd'hui, un porte-parole demain. — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) 29 août 2017

«Après 18 mois de travail au noir, Macron officialise enfin le poste de porte-parole de Bruno Roger-Petit», s'est amusé un internaute.

Après 18 mois de travail au noir, #Macron officialise enfin le poste de porte parole de Bruno Roger Petithttps://t.co/ealK1CnZEz — Joshua K Bartlett (@JoshKB) 29 août 2017

Un indice permettait en effet de se douter de la proximité entre Bruno Roger-Petit et le président. Le soir du 23 avril, jour de qualification d'Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle, le journaliste était le seul de sa profession à participer au repas de la victoire dans la brasserie de La Rotonde à Paris.

Cela n'est pas la première fois qu'Emmanuel Macron opterait pour un journaliste en tant que porte-parole. Durant sa campagne, c'est l'ex-journaliste Laurence Haïm qui avait assuré cette fonction, avant de finalement quitter l'équipe présidentielle en juillet, après le refus présumé du chef de l'Etat de lui accorder un poste d'ambassadeur.



