«Pas des réfugiés» : des Parisiens en colère devant la réquisition d'un gymnase pour des migrants

Une centaine de migrants évacués du campement de la Porte de la Chapelle ont été transférés dans un centre sportif, réquisitionné et aménagé en toute discrétion les jours précédents. Un procédé qui a provoqué la colère d'habitants du quartier.

Plusieurs dizaines des 2 500 migrants afghans, soudanais et érythréens qui campaient à proximité du centre humanitaire de la Porte de La Chapelle, ont été acheminés jusqu'à un centre sportif du 15e arrondissement de Paris, tôt dans la matinée du 18 août. Celui-ci, servant notamment aux étudiants en STAPS (Sciences et techniques des activités physiques et sportives), a été réquisitionné jusqu’à la rentrée au moins pour l'occasion.

Une trentaine de tentes de la protection civile ont été mises en place pour permettre l'hébergement des migrants, qui devront être orientés en fonction de leur situation, comme l'attestent des photos envoyées au correspondant de RT France par des habitants de logements surplombant la cour du centre sportif.

Les tentes dans le centre sportif réquisitionné pour des #migrants de #LaChapelle Photo envoyée par une habitante. pic.twitter.com/SclDlk2qoq — Lucas RT France (@lucas_rtfrance) 18 août 2017

D'autres images prises à l'intérieur du centre par un journaliste de France 24 révèlent que des lits de camp ont aussi été mis en place à l'intérieur du gymnase, afin de permettre l'installation d'une centaine de personnes.

Around 100 #migrants sleep in each of the gymnastics halls in the temporary reception centre @InfoMigrants_frpic.twitter.com/RaTrfm8EyC — Sharif Bibi (@sharifbibi) 18 août 2017

Envoyé sur place dans l'après-midi du 18 août, le reporter de RT France s'est vu refuser l'entrée du centre, mais a pu recueillir le témoignage de plusieurs riverains.

Karim, qui habite en face du centre, déplore de ne pas avoir été prévenu de l'arrivée de migrants, installés sans préavis en pleine période de vacances : «On a été mis devant le fait accompli et mon souci, c'est la sécurité [...] on parle quand même de 400 à 500 hommes qui vont habiter ce campement», déclare-t-il au micro de RT France. Il précise cependant qu'il n’est pas possible de laisser ces hommes dormir dehors et qu'il faut «rester humain», car «la France est leader dans ce domaine», selon lui. Il s'inquiète par ailleurs de la faiblesse du dispositif policier affecté au maintien de l'ordre sur le site.

En effet, il n'y avait que trois camions de CRS stationnés aux alentours du camp au moment du reportage de RT France sur les lieux, pour un camp qui compte à l'heure où ces lignes sont écrites une centaine d'occupants.

"On a été mis devant le fait accompli": Karim, riverain d'un centre sportif réquisitionné pour les #migrants de #LaChapelle à Paris pic.twitter.com/aPAiYoHBzb — Lucas RT France (@lucas_rtfrance) 18 août 2017

Marie, habitante du même immeuble, ne cache pas son agacement devant ce transfert, effectué contre la volonté d'élus locaux, et critique l'opacité des informations transmises sur les migrants et le temps de leur séjour : «Dans un premier temps on m'avait dit que c'était des réfugiés politiques, je n'y crois pas un seul instant [...] Ou alors ça veut dire qu'ils abandonnent leurs femmes et leurs enfants au sort qui les attend». Elle déclare plus tard être en colère en raison du choix de la date symbolique du 18 août, commémorant l'embuscade d'Uzbin en Afghanistan qui a coûté la vie à 10 Français le 18 août 2008.

Marie, qui habite en face du centre sportif, considère que les personnes accueillies ne sont pas des réfugiés #migrants#lachapelle#Parispic.twitter.com/BszU1qlkTY — Lucas RT France (@lucas_rtfrance) 18 août 2017

«On a découvert le montage de tentes devant notre domicile [...] Quand on s'est adressé au commissariat de police, on nous a déclaré : "On ne peut rien vous dire"», déclare quant à lui Jean-Michel, manifestement très en colère. D'après lui, les services de la mairie (d'arrondissement), qu'il a joints, n'étaient pas au courant de cette réquisition. «On n'est pas dans du migrant politique, on est dans du migrant économique», lâche-t-il, avant d'expliquer que ces jeunes hommes ne devraient pas être prioritaires pour l'obtention du droit d'asile.

"On a été pris pour des imbéciles": Jean-Michel, habitant du 15e arrondissement est fâché par la réquisition du centre sportif pour un mois. pic.twitter.com/kuTmNbttRQ — Lucas RT France (@lucas_rtfrance) 18 août 2017

Plus tard, dans la soirée, un habitante d'un immeuble ayant vue sur la cour du centre sportif a envoyé à RT France une photographie de ce qui semble être une rixe impliquant une vingtaine de personnes. Contacté par RT France, le riverain a expliqué qu'une bagarre brève mais violente avait éclaté en fin de journée.





Une bagarre aurait éclaté en début de soirée dans un des nouveaux camps de migrants de #Paris selon une habitante pic.twitter.com/U0OCmlddQo — Lucas RT France (@lucas_rtfrance) 18 août 2017

En tout, 18 gymnases d'Ile-de-France, dont plusieurs à Paris, ont été temporairement mobilisés pour l'accueil et la prise en charge au cas par cas des migrants des campements sauvages de La Chapelle. Ce type de prise en charge diffère des précédentes dans la procédure appliquée et correspond sans doute à la volonté affichée par le gouvernement de distinction entre migrants économiques et demandeurs d'asile. Le plan annoncé mi-juillet par le gouvernement prévoit notamment 12 000 places d'hébergement, la réduction du temps de procédure de demandes d'asile de 14 à six mois, et un durcissement des renvois des personnes déboutées.



