«C’est pas les technocrates coincés qui l'auraient inventé» : Barbier pas peu fier de son rap

Après le malaise qu'a provoqué Christophe Barbier sur la toile avec son rap parodique adressé à Emmanuel Macron, l'éditorialiste de L'Express persiste et signe, décrivant un texte «formidable».

L'ex-directeur de la rédaction de L'Express Christophe Barbier a étonné la toile avec un morceau de rap couché sur papier et parodiant la chargée de communication avec les journalistes de l'Elysée, Sibeth Ndiaye. Aussitôt, une déferlante de commentaires moqueurs avait submergé la toile, certains internautes reprochant en outre à l'éditorialiste une certaine condescendance à l'égard de la jeune femme, voire une forme de racisme.

Nullement touché par ces attaques, Christophe Barbier a défendu le 16 août auprès de France Info son «formidable» texte parodique qui selon lui, met en valeur «le talent» de Sibeth Ndiaye.

Il explique notamment au média public avoir choisi la jeune femme, à travers laquelle il exprime son rap, car celle-ci serait «très haute en couleur, très moderne» et surtout parlerait de manière «crue».

Je vais peut-être mettre en scène Macron dans une battle à Bercy avec d'autres rappeurs

«Avec ce rap, je rends hommage à son talent et à son inventivité. C’est pas les technos coincés qui auraient pu l'inventer», a-t-il expliqué. Le célèbre journaliste à l'écharpe rouge confie s'être documenté auprès de ses enfants et des enfants d'amis, «pour savoir quelles étaient les expressions à utiliser», et s'est penché sur les textes des «rappeurs à la mode». «Je vais peut-être mettre en scène Macron dans une battle à Bercy avec d'autres rappeurs», ajoute-t-il, ambitieux.

Et de conclure, avec sincérité : «Ce qui manque dans mon rap, c'est la musique. Je ne suis pas capable de la composer…»

Le texte de rap ayant tant fait jaser comprenait notamment les rimes suivantes : «Yo ! Yo ! Je suis le Kid, je suis le boss, je suis le Prez', pour vous je bosse [...] Au Blanc-Mesnil ou à Pantin, chez les bouffons, chez les pantins, je suis le 1.»

Lire aussi : Retirer la 5e semaine de congés : la bonne idée de Christophe Barbier pour redresser la France