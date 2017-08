Deux élus FN et LREM invitent Emmanuel Macron à venir découvrir les quartiers Nord de Marseille

Du haut de la somptueuse villa dans laquelle il loge à Marseille, Emmanuel Macron a une vision tronquée de la citée phocéenne regrettent certains élus. Un problème auquel ils comptent remédier en conviant le président dans les quartiers Nord.

En vacances à Marseille, Emmanuel Macron concentre l'attention, plus qu'il ne le souhaiterait. Mais niché dans la très luxueuse villa de Stéphane Bouillon – son ami, le préfet de la région PACA – certains élus redoutent que le couple présidentiel se fasse une image erronée de la cité phocéenne.

Alors, pour qu'il ne passe pas à côté d'une autre réalité de la ville, le président a reçu des invitations pour en découvrir les quartiers moins huppés. Au sein de son propre parti, La République en marche (LREM), le député Saïd Ahamada, élu des quartiers Nord, lui a conseillé de visiter le nord de la ville qui «recèle de très beaux lieux à découvrir».

Bienvenue au pdt Macron ! Qu'il n'hésite pas à visiter le nord de la ville qui recèle aussi de très beaux lieux à découvrir @EmmanuelMacron — Saïd Ahamada (@saidahamada) 13 août 2017

Un message sans animosité manifeste de la part du «premier député issu de l'immigration comorienne», mais qui souligne cependant le penchant plus mondain que populaire du président. Les deux hommes auraient en outre eu l'opportunité de discuter du trait d'humour que s'était permis le chef de l'Etat sur le kwassa-kwassa qui «amène du Comorien» en juin dernier.

Islamisation et insécurité

Dans le même ton mais à l'autre bout de l'échiquier politique, conseiller régional Front national (FN) de la région PACA, Franck Alisio s'est mis à la disposition du président pour lui faire visiter «le vrai Marseille et les vrais Marseillais, et leurs véritables problèmes». Loin des villas de luxe, c'est dans un centre d'accueil pour migrants et dans une mosquée clandestine que l'élu veut le président de la République, afin que le chef d'Etat saisisse «l'ampleur de l'islamisation et de l'insécurité» de la ville.

🎥 Mon message à Emmanuel #Macron, actuellement en vacances à #Marseille: venez ac moi découvrir l'ampleur de l'islamisation & l'insécurité ! pic.twitter.com/RjvKvXlk8K — Franck Allisio (@franckallisio) 14 août 2017

