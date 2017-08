Un paparazzi malmené pour avoir tenté de photographier Brigitte et Emmanuel Macron

VSD rapporte qu'un photographe habitué à suivre le président et sa compagne lors de leurs déplacements, a fait la mauvaise expérience du changement de consignes radical donné par le couple présidentiel s'agissant de la protection de sa vie privée.

L'hebdomadaire VSD, rapporte la mauvaise expérience qu'a faite un photographe resté anonyme alors qu'il suivait le couple Macron en vacances à Marseille. Alors que la police traite ordinairement les paparazzi avec une certaine bienveillance, le ton semble avoir changé.

Le photographe l'a tout d'abord constaté à la manière dont le personnel de sécurité d'Emmanuel Macron s'est adressé à lui. «Il n'y a plus de photos, maintenant c’est comme ça, il va falloir vous y habituer, on n’est plus sous les présidences précédentes : vous allez vite vous en rendre compte…» C'est par ces mots qu'un officier de sécurité en poste a répondu au témoin de VSD qui venait lui demander une information.

Alors que le photographe s'interroge sur la présence de journalistes de BFMTV et de TF1 devant la grille de la propriété où Emmanuel et Brigitte Macron séjournent, l'officier de sécurité lui répond alors : «Vous inquiétez pas, répond l’officier, Sibeth [Ndiaye, chargée de communication de l’Elysée] a appelé pour demander à leur boss de les faire déguerpir sinon ils n’auront plus leur accréditation…», laissant entendre que l'Elysée aurait recouru à la menace. Le photographe se voit alors prié de quitter les environs de la luxueuse villa où le couple présidentiel séjourne sous haute protection.

#Macron en vacances à #Marseille,



On reconnaît bien les fameux quartiers nord de la cité phocéenne...#EnVacances mais loin des #SansDentspic.twitter.com/OJImxcUuJC — 🐨🦊Marsu™ 🐺🐼 (@Marsupi_L_Ami) 13 août 2017

De son côté, contacté par VSD, le service de communication de l'Elysée dément pour sa part toute tentative d'intimidation auprès de BFM ou de TF1 : «On ne fait et on ne fera jamais ça», a précisé un responsable à l'hebdomadaire.

«J'ai été traité comme un criminel»

L’officier de sécurité, face à l'insistance du photographe, finit par appeler la police nationale. Un agent de police lance alors au paparazzi : «Je vais vous faire coffrer pour 48 heures.» Moins d'une heure plus tard, celui-ci est au commissariat et la police judiciaire lui notifie sa garde à vue «sur ordre du procureur de la République». Celle-ci durera environ six heures, qu'il passera en cellule – une procédure extrêmement rare pour des photographes.

«Ils ont fouillé tout mon matériel, mes sacs. J’ai dû retirer mes lacets de chaussure, ma montre… J’ai été traité comme un criminel», déplore le témoin de VSD. Un officier de police demande à voir sur la carte mémoire de ses appareils photos et le contenu de son ordinateur. «C'est illégal, mais ils m'ont fait comprendre que si je ne coopérais pas, je devrais attendre demain matin pour sortir, c'était de l'intimidation», ajoute-t-il.

Lire aussi : Macron voudrait «court-circuiter la presse» en s'adressant directement aux Français sur Facebook