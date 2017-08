Intrusion armée à la tour Eiffel : fin de garde à vue, le suspect renvoyé en hôpital psychiatrique

La garde à vue du jeune homme arrêté à la tour Eiffel, où il avait brandi un couteau le soir du 5 août en criant «Allah Akbar», a été levée le 7 août et le suspect a été réadmis en hospitalisation d'office.

D'après une source du parquet de Paris, l'individu qui a été interpellé le soir du 5 août en brandissant une lame et en criant «Allah Akbar» à la tour Eiffel, a été réadmis en hôpital psychiatrique, à l'issue de sa garde à vue.

«L'expert psychiatre [...] a conclu à l'abolition du discernement, la garde à vue a été levée hier soir» et le suspect a été «pris en charge par l'établissement où il était précédemment hospitalisé dans le cadre de l'hospitalisation d'office initiale», selon la même source.

Ce Français de 19 ans né en Mauritanie et souffrant de troubles psychiatriques depuis 2013, était hospitalisé d'office à Beaumont-sur-Oise (Val-d'Oise) depuis plusieurs mois. Cette mesure administrative avait été renouvelée le 27 juillet pour six mois et c'est à la faveur d'une permission de sortie dans sa famille qu'il s'est rendu à la tour Eiffel le soir du 5 août.

Peu avant minuit, le jeune homme a franchi un portique en bousculant un agent de sécurité, puis il a sorti un couteau en criant «Allah Akbar». Des militaires de l'opération Sentinelle lui ont alors ordonné de poser son couteau à terre et il s'est exécuté sans opposer de résistance.

Le parquet de Paris a parallèlement ouvert mardi une information judiciaire, confiée à un juge d'instruction antiterroriste, notamment pour «tentatives d'assassinats sur personne dépositaire de l'autorité publique en lien avec une entreprise terroriste [et] "association de malfaiteurs terroristes criminelle».

L'enquête visera notamment «qu'une nouvelle expertise soit ordonnée, pour confirmer ou infirmer les premières conclusions de l'expert», selon le parquet.

