Pas-de-Calais : des forains mis en examen pour séquestration après des sévices sur des Roumains

Trois personnes ont été mises en examen et écrouées pour séquestration aggravée et actes de barbarie après avoir fait subir «des pires sévices» à trois Roumains qu'ils soupçonnaient d'avoir cambriolé une habitation à Wimereux (Pas-de-Calais).

Les trois mis en examen sont une famille de forains, le père, âgé de 51 ans, le fils et sa compagne, tous deux âgés de 30 ans. La mère, âgée de 52 ans, a elle été mise en examen pour non-empêchement de crime et placée sous contrôle judiciaire, selon le parquet de Boulogne-sur-mer. Trois Roumains étaient employés de manière non déclarée par cette famille de forains installés sur le front de mer de Wimereux, une station balnéaire de la Manche prisée des touristes et située à proximité de Boulogne-sur-Mer.

«Un parent de ces forains, le frère du père, a été victime d'un cambriolage et ils ont suspecté les Roumains. En guise de représailles et pendant quelques heures, les mis en cause ont fait subir des pires sévices aux trois hommes, comme des brûlures causées par un décapeur thermique ou des simulacres de pendaison dans une caravane à Wimereux», a révélé une source judiciaire, soulignant que l'enquête pour retrouver les auteurs du cambriolage était toujours en cours.

A la fin des sévices, les forains abandonnent finalement les Roumains à La Chapelle-d'Armentières (Nord), à plus d'une heure en voiture de Wimereux, dans la nuit du 23 au 24 juillet.

«Les personnes mises en examen ne reconnaissent pas les faits et s'ils les reconnaissent, ils les minimisent», a ajouté le parquet de Boulogne-sur-Mer, précisant qu'une information judiciaire avait été ouverte le 27 juillet.

Si la qualification d'actes de torture et de barbarie était retenue, les trois forains, qui ont un casier judiciaire vierge, seraient jugés aux assises.

