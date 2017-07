Soutenu par Philippot pour son post «patriote», le boxeur français Patrice Quarteron fait polémique

Le champion français de boxe thaï Patrice Quarteron a provoqué une avalanche de réactions sur Internet, en fustigeant l'amalgame entre «patriotisme» et «racisme». Saluée par le numéro 2 du FN, sa publication lui a valu de nombreuses critiques.

«Je porte mon drapeau fièrement» ; «Soyez patriotes et reconnaissant [sic]» ; «Vous devez tout à la France». Des mots forts issus d'une publication sur la page Facebook du combattant de muay-thaï Patrice Quarteron, qui s'affiche sur une photographie drapé d'un drapeau tricolore. Le sportif en profite également pour fustiger «ceux qui préfèrent se sentir Américains, Marocains, Russes etc, tout ça parce qu'ils vont en vacances une semaine dans un autre pays et reviennent en se sentant étrangers à leur propre pays».

Par cette démonstration de patriotisme, le boxeur d'1m98 pour 118kg, champion du monde en 2008, a provoqué un houleux débat sur Facebook entre partisans et détracteurs de ses déclarations.

Or, sa publication sur le réseau social a été rapidement reprise par le vice-président du Front national, Florian Philippot. «Tout est dit», a écrit ce dernier en accompagnant son message d'un drapeau français sous forme d'emoji.

"Soyez patriotes et reconnaissants" Tout est dit 🇫🇷 pic.twitter.com/V3NQotwoN1 — Florian Philippot (@f_philippot) 28 juillet 2017

Immédiatement, les réactions d'internautes indignés se sont multipliées, beaucoup déclarant se désolidariser du sportif, sous prétexte que ses propos avaient été salués par le haut responsable FN.

Quarteron qui se fait relayé par Philippot, on aura décidément tout vu dans ce monde 😭 https://t.co/pzhi8Q3Qwz — Mat (@mat__tpmp) 28 juillet 2017

J'en reviens pas que j'ai pu soutenir Quarteron à une certaine époque — القانوني (@Legislatore_) 28 juillet 2017

D'autres au contraire, ont salué une démarche «héroïque».

Mon nouveau héros! pic.twitter.com/w2XoTXRHuj — appppppWpp la France (@dictaturegaucho) 28 juillet 2017

Merci pr ce message qui est un vrai message d'espoir pour tous les Français de toute couleur ou confession.

Je suis étrangères mais FR de ❤ — Fabelouchequilouche (@Fabelouche) 28 juillet 2017

Malheureusement, des messages violents et haineux ont également afflué sur la toile.

Un message patriote de Patrice Quarteron que j'applaudis... et de "belles" réactions qui montre qu'il est nécessaire ! #racisme#hainepic.twitter.com/uJcpQfEIUB — VadeMecum (@VadeMecum83) 28 juillet 2017

Lisez les commentaires de réaction à la déclaration d'amour de la France par Patrice Quarteron.

Ça vaut le détour... pic.twitter.com/nh6zS3anXo — Antoine Mellies (@AntoineMellies) 28 juillet 2017

Patrice Quarteron, lui, n'a pas encore réagi à la polémique provoquée par son élan de patriotisme.

