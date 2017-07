Nicolas Dupont-Aignan demande la démission de la ministre du Travail Muriel Pénicaud

Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France) a demandé la démission de la ministre du Travail mise en cause par des élus de gauche à la suite d'un article dans L'Humanité faisant état d'une plus-value boursière de plus d'un million d'euros.

Le député non inscrit Nicolas Dupont-Aignan a demandé le 28 juillet la démission de la ministre du Travail, mise en cause dans un article de l'Humanité dans lequel il est révélé qu'elle aurait touché un million d'euros en plus-value boursière en 2013 à la suite de l'annonce d'un plan social chez Danone et la suppression de 900 postes. Muriel Pénicaud était alors directrice générale des ressources humaines (DGRH) du géant des produits laitiers.

«Je suis révolté qu'on ait une ministre du Travail qui est en train de casser le droit du travail, complètement [...], et qui elle-même a fait fortune en organisant des licenciements dans une entreprise, Danone, qui marchait bien», a déclaré Nicolas Dupont-Aignan, député de l'Essonne sur France 2. L'élu a ensuite ajouté que si la ministre avait «un peu d'honneur, elle démissionnerait».

Détails à suivre...