Les incendies se poursuivent en Haute-Corse, plusieurs pompiers intoxiqués (VIDEOS)

Près de 4 000 hectares partis en fumée, plus de vingt secouristes blessés. Voici le bilan de la lutte nocturne des pompiers qui ne cessent de tenter de maîtriser les incendies pour la deuxième journée consécutive.

Balayé par des vents violents, le Sud-est de la France reste en proie aux incendies pour la deuxième journée consécutive. Selon un bilan provisoire, 1 800 hectares ont été dévastés en Haute-Corse, 865 dans le sud du Vaucluse, près de Mirabeau, 440 à la Croix-Valmer, plus de 1 000 à Artigues. Plusieurs départs de feu ont eu lieu dans plusieurs communes comme à Fréjus, ou à Propriano.

Au moins sept pompiers ont été légèrement blessés et un autre a été brûlé au second degré dans le Var. 15 policiers, dont 11 CRS, ont été légèrement intoxiqués par des fumées en Corse. Dans le Lubéron, cinq pompiers venus en renfort d'Isère ont été blessés et évacués. Leur pronostic vital n'est pas engagé.

