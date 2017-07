Des images des incendies virulents qui ravagent le Var (PHOTOS, VIDEO)

Près de 4 000 hectares partis en fumée, une vingtaine de secouristes blessés : les pompiers luttent pour la deuxième journée consécutive contre des incendies attisés par des vents violents dans le sud-est de la France et en Corse.

Au moins 7 pompiers ont été légèrement blessés et un autre a été brûlé au second degré dans le Var, et 15 policiers, dont 11 CRS, ont été légèrement intoxiqués par des fumées en Corse, d’après des sources policières et préfectorales.

La situation reste délicate dans le Var, où deux incendies, à la Croix-Valmer et à Saint-Maximin, étaient toujours «actifs» lors de la journée.

«Une enquête est en cours» sur les origines de cet incendie, a indiqué le sous-préfet du Var, Philippe Portal.

Au total, 19 avions bombardiers d'eau ont été engagés pour aider plus de 4 000 pompiers et militaires de la Sécurité civile.

