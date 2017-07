Des agriculteurs et des élus versent du fumier pour protester contre les gens du voyage

Plusieurs dizaines d'agriculteurs et d'élus de Haute-Savoie ont manifesté pour dénoncer la recrudescence d'installations illégales de campements de gens du voyage sur des terrains communaux ou agricoles et l'impuissance des pouvoirs publics.

Des agriculteurs venus avec leurs tracteurs et des remorques de fumier, ainsi que des élus ceints de leurs écharpes tricolores ont dressé des barrages filtrants le 25 juillet sur plusieurs routes fréquentées pour distribuer des tracts appelant la population à écrire au préfet de Haute-Savoie à propos des dégâts causés par les gens du voyage, a constaté un correspondant de l'AFP.

HAUTE-SAVOIE - Saint-Julien-en-Genevois : les Jeunes Agriculteurs bloquent les routes contre les occupations... https://t.co/d0cV4QER19 — Le Dauphiné Libéré (@ledauphine) July 25, 2017

«Quand ils s'installent, on perd des récoltes de fourrage dont on aura besoin pour l'hiver et quand ils partent, les terrains sont anéantis. On doit parfois resemer des prairies naturelles !», a déploré auprès de l'AFP Loïc Detruche, président des Jeunes Agriculteurs (JA) de Haute-Savoie, qui parle d'une situation «très tendue».

Selon les chiffres de la préfecture, 56 demandes d'expulsion ont été faites lors du premier trimestre 2017 contre 36 l'an passé. Un même groupe de familles concentre 40% de ces mises en demeure.

Selon les JA, 20 nouvelles demandes auraient été adressées au préfet depuis début juillet. «Il faut qu'on ait les moyens légaux pour les expulser rapidement», a insisté Loïc Detruche.

🔴#hautesavoie ⚠️ A 17h difficultés circulation/Opérations filtrage des agriculteurs contre occupations illégales terrains par gens du voyage — FBleu Pays de Savoie (@bleusavoie) 25 juillet 2017

Le sénateur de Haute-Savoie Loïc Hervé (UDI) a déposé le 25 juillet une proposition de loi «visant à renforcer et rendre plus effectives les sanctions en cas d'installations illégales en réunion sur un terrain public ou privé». Car «la pression monte violemment», a-t-il ajouté.

Une réunion est prévue au ministère de l'Intérieur le 27 juillet avec les parlementaires locaux.

