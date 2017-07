Pétition : Emmanuel Macron prié de s'excuser auprès du général de Villiers par 18 000 personnes

Ulcérés par le comportement du président de la République envers le chef d'état-major des armées le 14 juillet, les signataires de la pétition exigent qu'il lui présente ses excuses et accède à ses doléances.

Dans le conflit qui oppose depuis plusieurs jours le président de la République Emmanuel Macron au chef d'état-major des armées le général Pierre de Villiers, un allié inattendu a fait irruption dans le camp du militaire.

Plus de 18 000 personnes ont en effet pris sa défense en signant une pétition demandant à Emmanuel Macron «de s'excuser auprès du général de Villiers qu'il a humilié». Dénonçant «l'agression verbale» du président de la République ainsi que «son ton condescendant et humiliant», les signataires exigent non seulement qu'Emmanuel Macron s'excuse mais aussi qu'il accède aux doléances du général.

Lancée dès le 14 juillet, le texte ne prend pas en compte les derniers rebondissements du conflit et notamment la convocation de Pierre de Villiers à l'Elysée le 21 juillet.

