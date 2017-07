Affaire Paris Match : la Société des journalistes du titre contre-attaque, la justice va trancher

La Société des journalistes de Paris Match a estimé qu'une interdiction de parution, en raison de la publication de photographies de l'attentat de Nice, lui semblait «disproportionnée». Le tribunal de grande instance de Paris doit se prononcer.

«L'interdiction de la parution de notre journal nous semble disproportionnée. Une décision en ce sens serait inédite et remettrait en cause le droit de la presse à informer librement», déplore la Société des journalistes (SDJ) de Paris Match. Elle n’a que peu goûté la décision du parquet de Paris du 13 juillet, qui a demandé le retrait des kiosques du dernier numéro de l'hebdomadaire. Ce dernier contient des images de vidéosurveillance prises le soir du drame qui a frappé la cité azuréenne, le 14 juillet 2016. Dans un communiqué publié le 13 juillet, la SDJ de Paris Match a avancé ses arguments afin de justifier les choix qui l'ont amenée à publier ces photographies.

🔴 #ParisMatch dispo à l'ouverture des kiosques : le parquet demande son retrait, le référé sera examiné à 14H

➡️ https://t.co/jzghp7X0nOpic.twitter.com/cb9ogA0eUy — RT France (@RTenfrancais) 13 juillet 2017

Le 12 juillet, la Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs (Fenvac), ainsi que l'association Promenade des anges, qui rassemblent des proches des victimes de l'attentat, avaient demandé au parquet d'intervenir pour «faire cesser ce trouble manifestement illicite».

L'édition de #ParisMatch sur l'attentat de #Nice va-t-elle être interdite ? Réponse dans quelques minutes... pic.twitter.com/hT9iO2dg8F — Jonathan Moadab (@Jonathan_RTfr) 13 juillet 2017

Une audience en référé se déroule le 13 juillet au tribunal de grande instance de Paris. Notre correspondant est sur place.

Procureur : "On peut se questionner sur l'interet informationnel de la diffusion ces photos. L'interêt commercial est par contre avéré" — Jonathan Moadab (@Jonathan_RTfr) 13 juillet 2017

Avocate #ParisMatch : "publier ces images ne nous rapporte pas d'argent" #Nice — Jonathan Moadab (@Jonathan_RTfr) 13 juillet 2017

Le Syndicat national des journalistes en défense de Paris Match

La SDJ de l’hebdomadaire a fait savoir qu'elle s’inquiétait de «cette pression sur les pouvoirs publics». «La rédaction de Paris Match a donné la parole à de nombreuses victimes de cette tragédie. Nous publions leurs récits dans un souci d'hommage et de vérité, et celles-ci ont accepté de poser pour nous. Les journalistes de Paris Match ne sauraient être soupçonnés de vouloir raviver la peine des victimes, encore moins de leur porter préjudice», a-t-elle notamment avancé.

Nice : des kiosques à journaux ont refusé de vendre Paris Match avant même son interdiction https://t.co/TTs7OdN7s9pic.twitter.com/Ki39ebSOfu — Paris2015 (@paris_2015) 13 juillet 2017

«Si l'on peut évidemment comprendre la douleur et l'émoi des victimes, et s'y associer pleinement, le caractère informatif de ces photos et leur publication comme témoignage de l'horreur d'un acte barbare commis contre une population civile, n'est pas discutable», a fait valoir le Syndicat national des journalistes (SNJ) dans un communiqué.