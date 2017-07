Conférence de presse conjointe d’Emmanuel Macron et d’Angela Merkel à Paris

Après avoir visité un atelier linguistique organisé par l'Office franco-allemand pour la jeunesse, le 13 juillet, Emmanuel Macron et Angela Merkel s’expriment devant la presse.

Les dirigeants français et allemand ont débattu le 13 juillet de la laïcité et de l'apprentissage des langues avec une cinquantaine de jeunes français et allemands dans une antenne de l'OFAJ (Office franco-allemand pour la jeunesse) du nord de Paris.

De retour à l’Elysée, les deux dirigeants ont présidé un conseil franco-allemand de défense et de sécurité consacré à la lutte antiterroriste et à l’Europe de la défense, avant de tenir une conférence de presse conjointe.