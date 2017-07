Le général qui utilisait un jet de l'armée pour partir en week-end, nommé chargé de mission

Visé par deux enquêtes après des révélations du Canard enchaîné, dévoilant qu'il avait réquisitionné un Alpha Jet pour aller passer ses week-ends dans sa résidence de Provence, le général Richard Reboul va changer de poste.

Le général Richard Reboul, commandant en second des forces aériennes mis en cause pour avoir utilisé des appareils de l'armée à des fins personnelles, a été nommé à un poste de «chargé de mission», par un décret présidentiel du 7 juillet.

«Monsieur le général de division aérienne du corps des officiers de l'air Reboul [Richard] est nommé chargé de mission auprès du chef d'état-major de l'armée de l'air», est-il précisé dans le décret du président de la République.

Florence Parly, ministre des Armées, avait ordonné une enquête de commandement, à la suite d'un article du Canard Enchaîné du 28 juin mettant en cause l'officier. Parallèlement, une enquête interne a également été ouverte par l'armée de l'Air. Les conclusions de ces deux enquêtes n'ont pas encore été rendues.

Selon l'hebdomadaire, depuis août 2016, le général, devenu commandant en second des forces aériennes le mois suivant, aurait réquisitionné un Alpha Jet de l'armée une dizaine de fois pour circuler entre Bordeaux et Salon de Provence, où il possède une résidence. Il aurait également mobilisé un avion de transport militaire de six places, avec pilote et copilote.

Selon le quotidien Sud Ouest qui, le premier, a révélé cette nomination au titre de «simple chargé de mission», Richard Reboul était, avant l'article du Canard, pressenti pour prendre le commandement des forces aériennes, en remplacement du général Serge Soulet, décédé en mai et dont il avait jusqu'ici assuré la succession par intérim.

