Le procureur requiert quatre mois de prison avec sursis contre l'agresseur présumé de NKM

Le maire d'une petite ville normande accusé d'avoir agressé Nathalie Kosciusko-Morizet le 15 juin dernier lors d'un tractage sur un marché comparaissait aujourd'hui à Paris. Le procureur a requis quatre mois de prison avec sursis contre lui.

A l'issue de l'audience tenue le 11 juillet 2017 devant la 16e chambre correctionnelle du Palais de justice de Paris, le procureur a requis quatre mois de prison avec sursis contre Vincent Debraize, agresseur présumé de Nathalie Kosciusko-Morizet. La décision du tribunal sera rendue le 7 septembre.

Si Nathalie Kosciusko-Morizet a quitté l'audience sans faire de déclaration, notre correspondant sur place a confirmé qu'elle n'avait pas changé de version devant le tribunal, assurant avoir perdu connaissance après que Vincent Debraize l'ait insultée et giflée.

#NKM à la barre, maintient elle aussi sa version : "bobo de merde" puis une gifle #agression#legislatives2017pic.twitter.com/XGEl1gPvdV — Lucas RT France (@lucas_rtfrance) 11 juillet 2017

Insistant sur la violence de l'altercation, remise en question par la défense, la candidate malheureuse aux législatives a déclaré : «Je ne m'évanouis pas comme ça.»

Vincent Debraize a quant à lui nié avoir frappé l'ex-députée, conformément à ses déclarations antérieures.

Avez-vous frappé #NKM? "Je démens formellement, les tracts étaient à hauteur du visage", maintient Debraize. pic.twitter.com/L3HANVpISg — Lucas RT France (@lucas_rtfrance) 11 juillet 2017

A la sortie de la 16e chambre, l'agresseur présumé a réaffirmé avoir subi de menaces et des agressions physiques sur le marché, accusant même un individu de l'avoir approché en effectuant un salut fasciste et prononçant le cri de ralliement nazi «Heil Hitler».

#NKM Vincent Debraize revient sur les agressions dont il aurait été victime lui aussi ce même 15 juin 2017, marché Maubert pic.twitter.com/mIBrxB70IP — Lucas RT France (@lucas_rtfrance) 11 juillet 2017

Dénonçant des «réquisitions à minima», démontrant selon lui l'impossibilité pour le tribunal d'établir la culpabilité de son client, l'avocat de Vincent Debraize a demandé sa relaxe.

L'avocat de Vincent Debraize demande la relaxe de son client #NKMpic.twitter.com/iPLMvad1lW — Lucas RT France (@lucas_rtfrance) 11 juillet 2017

L'avocat de Nathalie Kosciusko-Morizet a quant à lui parlé d'une «lâcheté considérable» à propos des insinuations de Vincent Debraize, sur une possible simulation du malaise de sa cliente, qui était restée inconsciente au sol pendant plusieurs minutes. Ces images, largement relayées par la presse française et étrangère, avaient suscité une vive émotion dans la sphère politique. L'ex-députée de l'Essonne avait passé une nuit en observation à l'hôpital et s'était vue reconnaître deux jours d'incapacité totale de travail.

Lire aussi : L'agresseur présumé de NKM devant les juges : l'ancienne ministre présente au procès