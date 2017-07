70 manifestants arrêtés à Moscou lors d'une manifestation non-autorisée dénonçant la corruption

La police moscovite a procédé à l'interpellation d'environ 70 personnes qui avaient répondu à l'appel de l'opposant russe Alexeï Navalny et manifestaient contre la corruption. La plupart on été relâchées rapidement.

Environ 70 individus ont été arrêtés ce 8 juillet à Moscou alors qu'ils participaient à une manifestation non-autorisée pour dénoncer la corruption en Russie organisée par le mouvement d'Alexeï Navalny, figure de l'opposition à Vladimir Poutine. Plusieurs photographies de ces arrestations ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux.

Посмотрите, какие красавцы стояли в центре!

Печатайте листовки, выходите к станциям метро сегодня и завтра! #агитсубботник#ЯЗаНавальногоpic.twitter.com/GZJDnTkRsK — Olya Guseva (@GusevaOlyaa) 8 juillet 2017

Selon Nikolaï Lyaskin, directeur de campagne d'Alexeï Navalny, cité par l'agence Interfax, la plupart des manifestants ont été relâchés rapidement, sans qu'aucune charge ne soit retenue contre eux.

На Пушкинской жёстко задержали особо опасных преступников с воздушным шариком и цветными листовками.

Это уже не страх, это истерика у них. pic.twitter.com/rhLFcwW3Vx — Виталий Серуканов (@serukanov_v) 8 juillet 2017

L'avocat Alexeï Navalny a répété que l'opposant avait toujours l'intention de se présenter à l'élection présidentielle du mois de mars prochain. Mais il n'est pas certain qu'il puisse y participer car a loi électorale russe n'autorise pas une personne ayant été condamné à une peine de prison de plus de trois ans à se présenter à l'élection présidentielle avant la fin de sa peine. Or, Alexey Navalny a été condamné en février dernier à cinq ans de prison avec sursis pour avoir détourné 400 000 euros au détriment d'une société publique d'exploitation forestière.

