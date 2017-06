Législatives : l'attente du résultat de Manuel Valls fait bouillir d’impatience les internautes

De nombreux utilisateurs des réseaux sociaux trépignaient d'impatience en attendant la publication des résultats du deuxième tour des législatives dans la première circonscription de l'Essonne, où Manuel Valls et Farida Amrani sont au coude-à-coude.

UPD :Manuel Valls l'aurait emporté de justesse avec 50,3%

Le résultat au second tour des législatives du duel entre Farida Amrani (France insoumise) et Manuel Valls, incarnation aux yeux de nombreux Français de l'ancien gouvernement, impopulaire et perçu comme «traître» par une frange de la gauche, était particulièrement attendu, le soir du 18 juin. Or, ce résultat met justement du temps à paraître, les deux candidats de la première circonscription de l'Essonne se trouvant aux coude-à-coude...

L'attente, donc, s'avère intolérable pour de nombreux internautes.

Avouez, on attend surtout de savoir si Valls va être élu ou pas pic.twitter.com/xYsW4I7fd6 — GurvanKristanadjaja(@GurvanKris) 18 juin 2017

Ce suspens sur les résultats de Valls pic.twitter.com/qXYfGL7hwP — Dessalinienne 🇭🇹 (@FaniaMakaya) 18 juin 2017

Ils arrivent les chiffres définitifs pour Valls ? pic.twitter.com/XO2eWYjzj4 — Sucre Impalpable (@Drianis_A) 18 juin 2017

Un internaute a relevé le décalage entre une Twittosphère unanime dans son désir de voir Manuel Valls défait, et des électeurs se montrant très partagés.

Sur Twitter tout le monde déteste Manuel Valls, mais il est en passe de gagner dans sa circo... Bon. #legislative2017 — Nerd. (@ThBlackHermione) 18 juin 2017

Le dépouillement des bureaux de vote de la circonscription était suivi de près dans la soirée du 18 juin. Dans la ville d'Evry (une des municipalités de la circonscription), Manuel Valls a ainsi devancé son adversaire de 300 voix.

Il s'agit de la seule ville d'Evry. Pas de toute la circonscription. Seulement 300 voix d'avance pour Valls à Evry. — Hugo Clément (@hugoclement) 18 juin 2017

Lire aussi : Plainte déposée contre Manuel Valls devant la Cour de justice de la République