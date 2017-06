EN CONTINU : à moins d'une semaine du premier tour, la campagne des législatives bat son plein

Alors que les élections législatives auront lieu le 11 juin, à gauche comme à droite, les candidats se préparent à la bataille électorale. Malgré un léger recul, le parti présidentiel La République en marche tient la barre dans les sondages.

La République en Marche (LREM) recule dans les intentions de vote, mais reste en tête à cinq jours du premier tour des élections législatives. Le parti issu du mouvement fondé par Emmanuel Macron, devenu depuis président de la République, semble en mesure de disposer d'une large majorité dans la future Assemblée nationale, selon un sondage Ipsos Sopra Steria Game changers publié le 6 juin.

Avec 29,5% d'intentions de vote, LREM allié au MoDem de François Bayrou perd 1,5 point par rapport à la précédente enquête de cet institut, publiée le 2 juin dernier.

D'après ce sondage réalisé pour France Televisions et Radio France, LREM devance Les Républicains et leurs alliés centristes de l'Union des démocrates et indépendants (UDI), en progression d'un point à 23%, et le Front national (FN), qui perd un point à 17%.

La France insoumise (FI) de Jean-Luc Mélenchon gagne un point à 12,5% d'intentions de vote, devant le Parti socialiste (PS) allié au Parti radical de gauche (PRG), stable à 8,5%. Les écologistes d'Europe Ecologie Les Verts (EELV) sont crédités de 2,5% des voix, le Parti communiste français (PCF) de 2%, Debout la France de 1,5%, l'extrême gauche de 1%. 2,5% des suffrages vont à des candidats divers.

Les projections de participation font état de 60% du corps électoral pour le premier tour.