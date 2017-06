Nathalie Kosciusko-Morizet prise à partie : le suspect interpellé serait... un maire

Le matin du 17 juin, un homme a été mis en garde à vue, soupçonné d'avoir agressé le 15 juin la candidate LR aux législatives en campagne à Paris, qui avait alors perdu connaissance. Et le suspect ne serait pas un citoyen ordinaire...

Un suspect a été interpellé le 17 juin dans l'affaire de l'altercation avec Nathalie Kosciusko-Morizet, deux jours plus tôt et lors de laquelle elle avait perdu connaissance et s'était effondrée au sol.

Selon RTL, le suspect serait Vincent Debraize, maire sans étiquette de Champignolles, un village de 41 habitants dans le département de l'Eure. Le site de la radio française précise qu'il aurait lui-même averti les forces de l'ordre, alors que sa photo était largement diffusée.

Ancien membre de l'UDI, il avait parrainé la candidature à la présidentielle d'Henri Guaino, qui s'est présenté face à NKM dans la 2e circonscription de Paris lors du premier tour des législatives, rapporte le site d'information Huffington Post.

Selon RTL, l’agresseur de @nk_m est Vincent Debraize, 54 ans, le maire de Chamignolles (Eure), 41 habitants https://t.co/iG8wTqu0UJpic.twitter.com/vcuCMEAogp — Philippe Mathon (@pmathon) 17 juin 2017

Il a été placé en garde à vue à 8h30 «pour des faits de violences volontaires sur personne chargée d'une mission de service public», après cet incident survenu sur un marché du Ve arrondissement, a confié une source proche du dossier à l'AFP. Après cette altercation en présence de journalistes, l'individu avait pris la fuite par la bouche de métro la plus proche.

#NKM, qui souffrirait d'un traumatisme crânien, ne reprendra pas sa campagne législativehttps://t.co/4kq7E33C2Qpic.twitter.com/VvUIuqKtTr — RT France (@RTenfrancais) 16 juin 2017

Nathalie Kosciusko-Morizet est sortie de l'hôpital le 16 juin. Elle y avait été admise la veille, souffrant d'un léger traumatisme crânien.

L'incident avait été condamné unanimement par la classe politique, tandis qu'une manifestation a eu lieu à Paris «contre la violence et pour la démocratie».