NKM prise à partie : une centaine de personnes manifeste contre la violence (PHOTOS)

Au lendemain de l'hospitalisation de la candidate aux législatives, qui a ému l'ensemble de la classe politique, une manifestation a eu lieu à Paris «contre la violence et pour la démocratie». Plusieurs élus et des citoyens se sont mobilisés.

Une centaine de personnes, élus ou simples citoyens, sont venus manifester «contre la violence et pour la démocratie» le 16 juin à Paris, pour protester contre la rude altercation entre un passant et Nathalie Kosciusko-Morizet, comme on peut le voir sur des images diffusées sur les réseaux sociaux.

Beaucoup de Parisiennes et de Parisiens rassemblés ce soir place Maubert pour dire non à la violence et oui à la démocratie ! @nk_m#NKMpic.twitter.com/BLjqyjpuf8 — NKM Paris (@nkm_paris) 16 juin 2017

Le rassemblement a eu lieu place Maubert, où avait eu lieu la veille l'incident.

Le sectarisme ne remplacera jamais le pluralisme. La violence n'a pas lieu de cité, place au débat d'idées! #NKM#Démocratie#Maubertpic.twitter.com/w7k0ECzbkc — Adrien Croze (@AdCroze) 16 juin 2017

La manifestation a été organisée par des élus du parti Les Républicains (LR) et de l'Union des démocrates indépendants (UDI).

La violence n'a pas sa place ds le débat démocratique. Ce rassemblement à Maubert en répse à l'agression de @nk_m doit en être le témoignage pic.twitter.com/7t8pqUBKTF — Florence Berthout (@FloBerthout_05) 16 juin 2017

Le 15 juin, alors que la candidate aux législatives faisait campagne, un passant lui avait arraché des tracts de la main, pour les lui envoyer au visage, en la traitant de «bobo de merde», selon une journaliste de l'AFP. Elle avait alors chuté sur le sol et perdu connaissance plusieurs minutes, sous une forte chaleur. Après l'intervention de policiers, elle avait été conduite à l'hôpital Cochin pour subir des examens. Elle est sortie de l'établissement le lendemain, le 16 juin.

Nathalie Kosciusko-Morizet a délégué sa fin de campagne à sa suppléante, Dominique Stoppa-Lyonnet.

Lire aussi : De Mélenchon au Front national, la classe politique condamne d'une seule voix «l'agression» de NKM