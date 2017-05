Sondage : les Français estiment que Ferrand et Sarnez devraient démissionner du gouvernement

La polémique ne semble décidément pas vouloir retomber. Selon une enquête d'opinion, 70% des Français souhaitent la démission de Richard Ferrand et ils sont 62% à juger que Marielle de Sarnez devrait quitter le gouvernement.

Un sondage Harris Interactive, réalisé pour la radio RMC et le site d'information Atlantico et publié le 31 mai, a révélé qu'une large majorité de Français jugeaient que Richard Ferrand et Marielle de Sarnez devraient démissionner de leurs fonctions ministérielles.

#Ferrand ne démissionnera pas car il a sa «consience pour lui»https://t.co/GhbBOD1ppdpic.twitter.com/0lULa5A1tl — RT France (@RTenfrancais) 31 mai 2017

73% des personnes interrogées estiment que les faits reprochés à Richard Ferrand sont graves. Pour 70% des sondés, le ministre de la Cohésion des territoires doit démissionner, tandis que 30% estiment qu'il peut rester en place.

Pour 70% des Français, @RichardFerrand devrait démissionner, souhait également partagé par 52% des électeurs d'@EmmanuelMacronpic.twitter.com/ym8JbRjUso — P-Hadrien Bartoli (@phbartoli) 31 mai 2017

Selon le sondage, 65% des Français jugent que les faits reprochés à Marielle de Sarnez sont graves et 62% d'entre eux estiment qu'elle devrait démissionner (contre 38%).

Richard Ferrand est actuellement au cœur d'une polémique concernant des opérations immobilières et Marielle de Sarnez est visée par une enquête pour soupçons d'emplois fictifs.

Quand #Bayrou, ministre de la Justice, retweete la ligne de défense de Marielle de #Sarnezhttps://t.co/NnCsUp5UDApic.twitter.com/VV9CfDpv3q — RT France (@RTenfrancais) 31 mai 2017

En outre, l'enquête indique que 67% des sondés pensent que le gouvernement «souhaite vraiment moraliser la vie politique»... mais seulement 43% des personnes interrogées estiment que l'exécutif y parviendra. Ils sont en outre 57% à penser qu'il échouera.

Le sondage Harris Interactive a été réalisé en ligne le 30 mai après l'intervention du Premier ministre, Edouard Philippe, au journal télévisé de 20 heures sur France 2. Lors de son entretien télévisé, le chef du gouvernement avait apporté son soutien à Richard Ferrand, en rappelant néanmoins que tout ministre mis en examen devrait quitter le gouvernement.

