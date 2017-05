Le CSA croule sous les plaintes après une blague homophobe de Cyril Hanouna en plein direct

Au lendemain de la journée mondiale contre l'homophobie, l'animateur souvent décrié pour son manque d'éthique a fait une blague douteuse, se moquant au téléphone d'un homosexuel qui l'appelait pour une fausse annonce qu'il avait publiée sur Internet.

Cyril Hanouna, l'animateur vedette de la chaîne C8 qui présente l'émission Touche pas à mon poste (TPMP), connu pour ses nombreux dérapages en direct, a récidivé. Cette fois avec une blague jugée homophobe qui a dégoûté plus d'un téléspectateur.

L'animateur a publié une annonce sur le site Vivastreet, dans le but de recevoir des appels d'hommes intéressés par son profil. Dans l'annonce, Cyril Hanouna se décrit comme s'appelant «Jean-José, 1,85m, très sportif et super bien monté» et à la recherche d'«une relation courte ou longue selon feeling». Il se dit également bisexuel et prêt à inviter l'intéressé à déjeuner avec lui. «Et qui sait, peut-être qu'après je vous dégusterai. PS : j'aime quand on m'insulte», conclut l'annonce.

© Capture d'écran Twitter Le faux profil de Cyril Hanouna sur le site d'annonces Vivastreet

En quelques minutes, les appels s'enchaînent. Et ils sont évidemment diffusés en direct sur le plateau, alors que plus d'un million de téléspectateurs regardent l'émission.

Son premier interlocuteur s'appelle Matthieu et se dit maçon. Prenant une voix efféminée qui caricature les homosexuels, Cyril Hanouna demande alors au jeune homme s'il a une «belle truelle», lui propose de «lui passer le crépis» et de «le prendre dans une belle bétonnière». Son interlocuteur, ne se doutant de rien, répond avec enthousiasme. Au bout de quelques secondes, l'animateur raccroche.

C'est drôle, #Hanouna, de piéger des homos dans ton émission? Si jamais un de tes fans le refait ou pire, tu seras responsable! #TPMPpic.twitter.com/DyLloLKRIv — Nils Wilcke (@paul_denton) 19 mai 2017

Un autre jeune homme attiré par l'annonce appelle. Il se dit employé dans une caisse de retraite et affirme être «très très intéressé». Tandis que Cyril Hanouna est sur le point de raccrocher, après s'être moqué de son interlocuteur, ce dernier lui dit qu'il veut «lui bouffer le c***».

Des centaines de personnes interpellent le Conseil supérieur de l'audiovisuel et signent une pétition contre Hanouna

Sur Twitter, les internautes ont été très nombreux à avoir été choqués par le comportement de l'animateur qu'ils décrivent comme ouvertement homophobe.

Hanouna devrait être viré sur le champ pour ÇA (passer une fausse annonce sur un site gay, se foutre de la gueule du mec). Insupportable https://t.co/IzKbo61SZL — Nadia Daam (@zappette) 19 mai 2017

Aussitôt, des centaines de plaintes ont commencé à affluer au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) via une pétition lancée en ligne.

Plusieurs centaines de téléspectateurs ont pour l'heure saisi le CSA via le formulaire de signalement en ligne (https://t.co/Wz9ntY3ACJ) — CSA (@csaudiovisuel) 19 mai 2017

A 11h30 le 19 mai, le CSA comptait 250 signalements, comme l'a révélé l'Express. Un nouveau décompte sera effectué dans le courant de l'après-midi.

Ce n'est pas la première fois que Cyril Hanouna est accusé de manque flagrant d'éthique lors de son émission, notamment pour des attitudes et propos homophobes.

En décembre 2016, l'Association des journalistes LGBT (AJL) avait publié un rapport à charge sur l'émission TPMP, relatant de nombreux exemples d'homophobie ordinaire qui ont eu lieu sur le plateau.

Lors de l'émission du 7 décembre, de nombreux spectateurs avaient été surpris, voire choqués par un geste de Cyril Hanouna. Ce dernier avait ni plus ni moins posé la main de sa chroniqueuse sur ses parties intimes.

Un mois plus tôt, en novembre 2016, l'animateur avait fait un canular très limite à son chroniqueur Matthieu Delormeau, lui faisant croire à la mort d'un producteur en direct avant de faire celui qui, sans scrupules, veut lui faire porter le chapeau. Quelques heures plus tard, Matthieu Delormeau, en larmes, avait expliqué avoir cru pendant dix minutes à un homicide involontaire qui allait lui coûter cinq ans de prison. Là encore, le CSA avait engagé une procédure contre la chaîne C8.

