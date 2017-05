«Vous êtes mort comme Hollande» : le tacle d'Emmanuel Macron à son mentor

Dans le documentaire «Emmanuel Macron, les coulisses d'une victoire», diffusé sur TF1 le 8 mai, Emmanuel Macron met en garde ses troupes en faisant référence au mauvais quinquennat de François Hollande. Pourtant les deux hommes restent très proches.

Le 8 mai, TF1 diffusait le documentaire «Emmanuel Macron, les coulisses d'une victoire». On y voit le candidat d'En Marche! mener sa campagne de meetings en réunions, de déplacements en interventions télévisées, suivi durant 200 jours presque 24h/24 par une équipe de journalistes.

Dans ce documentaire, une séquence s'est démarquée : on y voit un Emmanuel Macron tendu, un brin agacé et qui ne manque pas de fustiger le quinquennat de François Hollande, alors qu'il se trouve à Amiens pour visiter l'usine Whirlpool.

Alors qu'un membre de son équipe aborde les consignes de sécurité, il réplique: «C’est pas les mecs de la sécurité qu’il faut écouter. Je ne serai jamais en sécurité parce que le pays, il est comme ça aujourd’hui. Il faut prendre le risque. Il faut aller au cœur à chaque fois. Si vous écoutez les mecs de la sécurité, vous finissez comme Hollande. Peut-être que vous êtes en sécurité mais vous êtes mort.»

💬 Macron à ses conseillers, à Amiens:



"Si vous écoutez les mecs de la sécurité, vous finissez comme Hollande"#LesCoulissesDuneVictoirepic.twitter.com/TCTpunokDD — TF1 Le JT (@TF1LeJT) 8 mai 2017

Un allusion directe au quinquennat de François Hollande dont il fut le ministre de l'Economie avant de démissionner du gouvernement en août 2016, quelques mois après avoir fondé son mouvement En Marche!.

Malgré ce tacle en privé à celui qui fut son mentor, la relation entre Emmanuel Macron et François Hollande semble rester tout à fait chaleureuse. Dans le même documentaire, le favori du président sortant semble même défendre ce dernier.

Alors que le 1er décembre 2016, François Hollande renonce officiellement à se représenter à l'élection présidentielle, Emmanuel Macron évoque avec son équipe les candidats à la primaire à gauche : Arnaud Montebourg, Benoît Hamon, Manuel Valls. «Pour beaucoup de militants hollandais, le report sur Valls sera très compliqué», juge Macron, avant de fustiger celui qui était encore Premier ministre : «S’il y a un traître et quelqu’un qui a flingué Hollande, c’est Valls.»

💬 Emmanuel Macron : "Si y'a un traître, si y'a quelqu'un qui a flingué Hollande, c'est Valls"#LesCoulissesDuneVictoirepic.twitter.com/PZ87bSWXH3 — TF1 Le JT (@TF1LeJT) 8 mai 2017

Le 8 mai, François Hollande et Emmanuel Macron sont apparus ensemble pour les cérémonies de l'armistice près de l'arc de Triomphe à Paris pour signer le livre d'or et saluer les anciens combattants présents. Le regard apaisé de l'ancien président et celui respectueux de son poulain semblaient alors témoigner de la proximité qu'entretiennent les deux hommes.

S'exprimant au sujet de l'élection du leader d'En Marche!, le président sortant a déclaré : «C’est vrai qu’il m’a suivi pendant de longues années, mais après il s’est émancipé, il a voulu proposer un projet aux Français. C’est à lui maintenant, fort de l’expérience qu’il a acquise auprès de moi, de continuer sa marche. Je lui adresse tous mes vœux de réussite.»

