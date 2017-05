En Marche! rebaptisé La République en marche! en vue des législatives

Ce 8 mai, lendemain de la victoire d'Emannuel Macron à la présidentielle, le secrétaire général du mouvement, Richard Ferrand, organise une conférence de presse pour évoquer l'avenir du mouvement en vue des élections législatives.

En Marche!, lancé le 6 avril 2016 par Emmanuel Macron, va être rebaptisé «La République en marche», a annoncé Richard Ferrand, en précisant qu'«un congrès fondateur se tiendra[it] avant le 15 juillet prochain».

Le secrétaire général du mouvement a par ailleurs annoncé que les candidats de «La République en marche» seront investis pour les législatives avant jeudi prochain 11 mai à midi dans chacune des 577 circonscriptions.

Emmanuel Macron remplacé à la présidence du mouvement

Comme annoncé, Emmanuel Macron a démissionné de la présidence d'En Marche!. Il est remplacé par Catherine Barbaroux, jusque-là déléguée de la formation. Cette femme de 68 ans, a par le passé travaillé au cabinet du ministère de l'Environnement puis du ministère du Commerce entre 1981 et 1986, sans avoir de mandat électif. Elle a également été déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle au ministère du Travail de Martine Aubry, puis d'Elisabeth Guigou, de François Fillon et de Jean-Louis Borloo, entre 1997 et 2005.

