Macron doit «entendre le message de la France populaire», estime Xavier Bertrand

Emmanuel Macron doit «entendre le message de cette France populaire» de travailleurs en difficulté, a prévenu le président LR des Hauts-de-France Xavier Bertrand, qui a appelé à voter pour le candidat d'En Marche! afin de contrer Marine Le Pen.

Adressant le 30 avril sur BFMTV «un message à M. Macron», à une semaine du second tour de l'élection présidentielle, Xavier Bertrand a déclaré que le candidat d'En Marche! «doit entendre le message de cette France populaire, pour qui l'emploi est important pour le garder, pour en trouver un», et «doit aussi entendre un autre message, celui de ces Français qui travaillent et qui n'en peuvent plus».

«Un pays dans lequel vous travaillez et vous n'arrivez pas à vous en sortir, c'est un pays qui ne va pas bien. Un pays dans lequel vous avez travaillé toute votre vie et avez moins de mille euros pour vivre jusqu'à la fin de vos jours ne va pas bien. Et je suis pas un représentant de M. Mélenchon, mais un gars de droite», a ajouté Xavier Bertrand, ancien ministre notamment du Travail et de l'Emploi.

Insistant sur le fait que «M. Macron doit bien entendre une France qui a des difficultés et veut s'en sortir», cet élu LR a prévenu qu'«il faut leur parler, pas simplement donner le sentiment que c'est la France qui va bien des grandes métropoles qui a été entendue».

Mais les «ouvriers, gens qui cherchent un emploi, entrepreneurs confrontés aux difficultés, agriculteurs qui n'ont plus de quoi vivre, doivent comprendre que jamais les solutions ne viendront du FN», qui n'est, a-t-il dit, «pas un parti de solutions mais nourri des problèmes nombreux des Français, insécurité, pouvoir d'achat, chômage».

Xavier Bertrand a également considéré qu'«une des responsabilités d'Emmanuel Macron était de se mettre à la place des électeurs de la droite et du centre, qui sont prêts à voter pour lui parce qu'ils ne veulent pas de Marine Le Pen mais qui ont envie de rester des hommes et des femmes de droite».

De leur côté, Les Républicains ont «l'obligation de se serrer les coudes et de remporter les législatives, parce qu'il vaut mieux le projet de la droite et du centre que le projet de M. Macron», a ajouté cet élu LR.

Est-ce que vous auriez envie de participer à un éventuel gouvernement et à travailler avec Emmanuel Macron? «Non, parce que je suis un homme de droite et du centre et que j'entends bien le rester», a assuré Xavier Bertrand.