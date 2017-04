Emmanuel Macron donné vainqueur au second tour face à Marine Le Pen, selon les premiers sondages

D'après les premières enquêtes d'opinion, Emmanuel Macron l'emporterait face à Marine Le Pen. Le candidat d'En Marche! bénéficierait au second tour de la présidentielle du vote des électeurs de François Fillon, Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon.

Deux sondages, réalisés en ligne le 23 avril par la société Harris Interactive et l'institut Ipsos après l'annonce des résultats du premier tour de la présidentielle ont donné Emmanuel Macron largement vainqueur au second tour de l'élection avec respectivement 64% et 62% des voix contre 36% et 38% pour Marine Le Pen.

Selon le sondage réalisé par Ipsos pour France Télévisions, Emmanuel Macron bénéficierait du report de 48% des électeurs de François Fillon en sa faveur, 62% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et 79% de ceux de Benoît Hamon se reporteraient également sur le candidat d'En Marche! au second tour, contre respectivement 33%, 9% et 4% en faveur de Marine Le Pen.

Ce sondage a été mené le 23 avril à partir de 20h15 auprès de 2 024 personnes inscrites sur les listes électorales constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

L'étude menée par Harris Interactive pour M6 indique pour sa part que 47% des électeurs de François Fillon du premier tour, 52% de ceux de Jean-Luc Mélenchon et 76% de ceux de Benoît Hamon voteraient en faveur d'Emmanuel Macron, contre respectivement 23%, 12% et 3% pour la candidate du Front national.

Cette enquête a été effectuée entre 20h05 et 20h30 auprès d'un échantillon de 2 684 inscrits sur les listes électorales, issu d'un échantillon de 2 740 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

