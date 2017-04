«Trahison», «collaboration»... Le ralliement de Villepin à Macron suscite l'ire de la droite

L'ancien Premier ministre de droite Dominique de Villepin a apporté son soutien à Emmanuel Macron pour l'élection présidentielle, suscitant des réactions mitigées dans la sphère politique.

Le rapprochement entre l'ancien ministre de l’Economie de François Hollande et l'ex-locataire de Matignon sous Jacques Chirac (2005-2007) était en cours depuis plusieurs semaines et ce ralliement ne faisait plus mystère. Il est survenu à trois jours du premier tour.

«Il y a enfin une nouvelle voie, que veut ouvrir Emmanuel Macron, celle du rassemblement : contre l’esprit de querelle, faisons le choix de la volonté», a expliqué Dominique de Villepin dans une interview accordée au Parisien.

«Nous avons une relation amicale et échangeons sur les grandes questions internationales», a poursuivi celui qui fut également ministre des Affaires étrangères de 2002 à 2004. Emmanuel Macron «a une vraie qualité d’écoute, une détermination et un sens de l’Etat indispensable», révèle-t-il.

La droite indignée par ce ralliement

«Monsieur Villepin ne déçoit jamais dans sa capacité à marquer des buts contre son camp», a déclaré Eric Ciotti au Figaro. «C'est l'homme de la dissolution qui a amené Lionel Jospin au pouvoir, c'est l'homme des coups bas contre Nicolas Sarkozy. Il poursuit aujourd'hui dans la collaboration avec Emmanuel Macron», s'est-il indigné.

«La droite est En Marche ! vers la trahison de son électorat», a estimé le maire de Béziers Robert Ménard.

#Villepin rejoint #Macron... la droite #EnMarche vers la trahison de son électorat. — Robert Ménard (@RobertMenardFR) 20 avril 2017



Le candidat de Debout la France Nicolas Dupont-Aignan a lui déclaré être attristé par ce ralliement. «Macron c'est l'application de la feuille de route de Bruxelles», a-t-il déploré.

Dominique de Villepin rejoint, parmi les soutiens d'Emmanuel Macron, plusieurs autres anciens ministres de Jacques Chirac, dont Dominique Perben et Pierre Méhaignerie (Justice), Renaud Dutreil (PME), Anne-Marie Idrac (Commerce extérieur), Thierry Breton (Economie) ou encore Jean-Jacques Aillagon (Culture).

