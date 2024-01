Nouvel An : 380 interpellations en France et 390 à Berlin

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé le 1er janvier que 380 personnes avaient été interpellées en France lors de la nuit du Nouvel An. A Berlin, 390 interpellations ont été recensées après des heurts avec les forces de l’ordre

6 000 policiers ont été déployés dans toute la France

Quelques 745 véhicules ont été incendiés en France, mais le ministère de l’Intérieur s’est félicité d’une baisse de 10%. Gérald Darmanin a estimé que la nuit du Réveillon avait été calme. «A Paris, a-t-il dit, plus d'un million de personnes étaient sur les Champs-Elysées, sans aucun incident important». Il a relevé qu'il y avait eu «40% en moins de policiers et gendarmes blessés».

A quelques mois des Jeux olympiques et paralympiques de Paris-2024, le Nouvel An sur les Champs-Elysées faisait figure de test sur la capacité sécuritaire de la capitale à accueillir plusieurs centaines de milliers de spectateurs.

Chaos à Berlin

Des incidents lors de la soirée du Nouvel An ont entraîné près de 390 interpellations à Berlin et fait plus de cinquante blessés parmi les forces de l'ordre, a indiqué lundi matin la police locale.

Les célébrations du Nouvel An à Berlin tournent au chaos

Les forces de l'ordre et les services de secours ont été « attaqués » en divers endroits de la capitale allemande avec « des ustensiles de pyrotechnie, des tirs à blanc et jets de bouteille », a-t-elle indiqué sur son compte X (ex Twitter).

La situation a fini par se calmer vers le milieu de la nuit à Berlin, où des dizaines de milliers de personnes ont fêté le passage à la nouvelle année dans les rues, notamment autour de la Porte de Brandebourg dans le centre-ville.