Migrants évacués : des associations dénoncent un «nettoyage social» à moins de huit mois des JO

Encore une illustration du nettoyage social qui s'intensifie à l'approche des #JOP de #Paris2024



Et si on hébergeait, soignait et accueillait les personnes à la rue, avant, pendant et après les JOP ? Et si on relevait le défi des "jeux les plus inclusifs de l'histoire"? Chiche? https://t.co/PXBDYJdMwl