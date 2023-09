Règlement de compte au fusil d'assaut à Marseille : la vidéo dévoilée

Dans la soirée du 28 septembre, deux individus ont été tués par balles dans les quartiers nord de Marseille. La piste criminelle semble privilégiée alors que l’année 2023 atteint des records en matière de meurtres dans la cité phocéenne.

C’est une scène qui a été filmée par une caméra de surveillance et a été diffusée par BFMTV avant de faire le tour des réseaux sociaux. Un peu avant 20h, le 28 septembre, un individu a fait feu au fusil d'assaut sur plusieurs hommes dans le 4e arrondissement de Marseille, dans le quartier de Chutes-Lavie.

L'AFP rapporte qu'une personne est morte sur le coup, une autre 20 à 30 minutes plus tard et qu'une troisième a été blessée. Les victimes sont âgées de 24 et 41 ans. Le quadragénaire était connu de la police, suspecté dans une affaire de tentative d’assassinat en 2019.

Sur les images de la fusillade, on voit un 4x4 noir qui s'arrête, dépose le tireur masqué et portant une capuche, et les nombreux coups tirés à bout portant. France Info affirme que, plus tard dans la soirée, les enquêteurs ont trouvé une voiture incendiée dans le parc Corot du 13e arrondissement. Ils soupçonnent que ce véhicule soit celui utilisé pour l'agression.

Deux personnes tuées par balles en pleine rue à Marseille lors d'une nouvelle fusillade pic.twitter.com/r501aE8Tc3 — BFM Marseille Provence (@BFMMarseille) September 29, 2023

Déjà un record de victimes en 2023

Dans un contexte de guerre des gangs, il n’a pour l’heure pas été établi que ces meurtres étaient en lien direct avec le trafic de drogue. Si tel était le cas, il s’agirait du quatrième meurtre en trois semaines, alors qu’un homme de 56 ans avait trouvé la mort le 11 septembre dans la cité phocéenne, la veille du décès d’une femme, fauchée, elle, par une rafale de kalachnikov tirée à l’aveugle à l’occasion d’un règlement de compte entre gangs.

En 2022, le département des Bouches-du-Rhône avait dénombré 32 victimes d’homicides en bande organisée, dont 28 à Marseille. En août, le média France Bleu en dénombrait déjà plus depuis le début de l’année 2023 pour la seule ville de Marseille, avec une quarantaine de victimes de tirs par arme à feu.