La France compte désormais 2,8 millions de millionnaires et devient troisième au classement mondial

Un rapport sur la richesse mondiale publié par la banque UBS recense 2,8 millions de millionnaires en France. Le pays gravit la troisième marche du podium mondial 2022 en la matière.

Le rapport sur la richesse mondiale publié conjointement par les banques helvétiques Crédit Suisse et UBS évalue à 4,8% la part des millionnaires français dans le monde. Des chiffres étonnants, qui s’inscrivent dans une période de crise et de recul du nombre de millionnaires dans le monde.

La France monte sur le podium

C’est au détriment du Japon que la France se positionne à la troisième place du classement mondial du nombre de millionnaires, derrière les Etats-Unis et la Chine. Ainsi, le pays compterait aujourd’hui, selon les chiffres avancés dans le rapport 2,8 millions de millionnaires. Le Japon est lui relégué d’une place au quatrième rang, avec 2,7 millions de millionnaires en dollars.

Le contexte n'était pourtant pas idéal pour les plus fortunés : pour la première fois depuis la crise financière mondiale de 2008, la richesse mondiale a diminué en 2022. La «richesse privée nette totale» a chuté de 11 300 milliards de dollars au cours de l’année. Toujours pour cette année, la «perte de richesse mondiale» a été fortement concentrée dans les régions les plus riches, l'Amérique du Nord et l'Europe, qui ont perdu à elles deux 10,9 billions de dollars, toujours selon le rapport.

Un contexte mondial de recul de la richesse

Le nombre de millionnaires a ainsi reculé de 3,5 millions pour l’année 2022. Une décrue particulièrement sévère pour les Etats-Unis qui ont perdu 1,8 million de millionnaires en l’espace d’une année quand la diminution se situait entre 400 000 et 500 000 au Japon et au Royaume-Uni.

Les Etats-Unis demeurent néanmoins le premier Etat en nombre de millionnaires avec 22,7 millions, soit plus de 38% du total mondial, quand la Chine en recense 6,2 millions, soit un peu plus de 10%.

Peu de pays ont vu leur nombre de millionnaires augmenter, à l'exception, entre autres, de la Norvège et de l’Iran. Le ralentissement de l’activité mondiale semble plus particulièrement toucher l’Occident, tandis que les augmentations de richesses les plus importantes ont été constatées dans des Etats comme la Russie, le Mexique ou encore l'Inde et le Brésil.

Le rapport estime en outre que la richesse mondiale devrait augmenter de 38% au cours des cinq années à venir et que la croissance des pays à revenu intermédiaire devrait constituer le principal moteur des tendances mondiales.

A ce classement des millionnaires s’est ajouté un autre classement concernant lui les individus dits «ultrariches», c’est-à-dire ceux dont le patrimoine dépasse les 50 millions de dollars. Un classement dominé par les Etats-Unis avec plus de la moitié de ces très riches, soit plus de 120 000 personnes, devant la Chine avec plus de 30 000. Suivent ensuite l’Allemagne, l’Inde, le Canada et la Russie. La France se classe, elle, à la neuvième place de ce classement.