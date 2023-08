Précarité : l’inflation plombe la consommation alimentaire des ménages français

L’Insee a publié ce 11 août une étude attestant d’une inflation de 12,7% sur un an pour les produits à la consommation. Un nouveau coup dur pour les ménages déjà largement affectés par la hausse du prix de l’énergie.

4,3% d’augmentation des prix en un an et plus de 18% en un an et demi, a rapporté l'Insee ce 11 août. Si l’augmentation est moins forte depuis le début de l’été, elle se maintient et les consommateurs français doivent se serrer la ceinture. Les dépenses alimentaires sont particulièrement concernées.

Chute sans précédent des achats alimentaires des Français à cause de l’inflation. «Il y a des ménages qui sautent de plus en plus de repas»

➡️Encore une preuve que le pouvoir d’achat s’effondre et qu’il n’est pas correctement mesuré par l’INSEE

— Philippe Herlin (@philippeherlin) August 10, 2023

Les Français mangent moins

Face à la hausse généralisée des prix, les Français mangent moins. Le journal Les Echos rapporte les chiffres du panéliste Nielsen selon lesquels un Français sur trois limite désormais ses achats pour la nourriture et d’autres produits essentiels.

L’Insee rapporte que les achats des Français ont chuté de 11,4% en volume depuis le dernier trimestre 2021. Des chiffres inquiétants pour les Français, qui pourraient être même pires, à en croire les observations de l’économiste François Geerolf, qui rappelle que les statistiques d’Eurostat sont plus alarmantes encore.

Tout à fait ! C’est une des raisons pour lesquelles l’indice des prix IPC publié par l’Insee (et qui sert de référence pour presque toutes les indexations en 🇫🇷) sous-estime l’inflation par rapport à l’IPCH publié par Eurostat.

— François Geerolf (@FrancoisGeerolf) August 7, 2023

Une inflation protéiforme

A l’augmentation spectaculaire des produits alimentaire s’est ajoutée celle des services (y compris le loyer et l'eau), qui atteint 3,1% sur un an, mais qui connaît la plus forte hausse sur un mois avec +1,5% entre le mois de juin et celui de juillet. Quant aux produits manufacturés, ils ont grimpé de 3,4% en un an.

Après le coup de massue de l’explosion des prix de l’énergie, les Français doivent composer avec une hausse généralisée des prix dans presque tous les secteurs.

— Dominique Schelcher (@schelcher) August 10, 2023

La baisse de la consommation alimentaire des Français n’aurait pas d’équivalent en France depuis 1980, selon Les Echos. Le président de Système U Dominique Schlecher se montre lui optimiste et estime que le «pic de l'inflation est derrière nous».