Un quadragénaire à moto agressé puis sauvé par la BAC dans l'Essonne, vives réactions dans la police

Un homme d’une quarantaine d’années a été victime d’une agression le 9 août à Grigny dans l’Essonne. Deux individus ont tenté de lui voler son scooter. La police est intervenue rapidement.

La scène, brève et violente, a fait le tour des réseaux sociaux. Le 9 août, à Grigny, un peu avant 20h, quatre individus sur un scooter volé et une moto ont agressé violemment le conducteur d’un troisième deux-roues. La police présente dans la zone a pu rapidement intervenir et arrêter deux des agresseurs.

À Grigny, comme partout sur le territoire national, les policiers et singulièrement dans cette affaire ceux de la Brigade Anti-Criminalité (BAC) interviennent et interpellent courageusement pour lutter contre des délinquants violents et dangereux.

Merci à eux https://t.co/DGNU9WdCLe — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) August 10, 2023

Le ministère et les syndicats de police mobilisés

En pleine polémique autour d’affaires de violences policières et alors que la police est mise en cause par une partie de la classe politique, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a tenu à saluer le travail de la Brigade anti-criminalité (BAC) qui est intervenue à Grigny. Ainsi a-t-il fait l’éloge du courage des policiers face à «des délinquants violents et dangereux».

L’ensemble des syndicats de police a également communiqué sur cette affaire. Matthieu Vallet, porte parole du Syndicat indépendant des commissaires de police, s’est saisi de l’occasion pour dénoncer la proposition de La France insoumise de désarmer la police. L’Unsa Police a également évoqué les images, dénonçant «un exemple concret de cette violence qui n'a plus de limite». Le syndicat Synergie officiers a, lui, salué le travail de la BAC.

Une agression brève et violente

Les images diffusées sur les réseaux sociaux et prises depuis un téléphone attestent d’une agression commise dans le but de subtiliser le scooter du quadragénaire. A deux contre un puis à trois, les agresseurs tentent de se débarrasser du conducteur qui tient bon. La scène est brève car la police, déjà présente en surveillance dans le secteur, a rapidement pu intervenir.

La fin de la vidéo montre l’arrestation de l’un des agresseurs. Prenant la fuite, l’un des individus a chuté dans sa course, faisant tomber une arme factice, quand un autre agresseur âgé de 17 ans a été interpellé plus tard.

La zone située près du quartier de la Grande Borne est réputée sensible et faisait l’objet d’une surveillance accrue. Les deux personnes interpellées, connues des services de police, ont été placées en garde à vue et une enquête de flagrance a été ouverte pour «tentative de vol en bande organisée avec arme».