Réforme des retraites : nouvelle nuit de contestation à travers la France

La grogne provoquée par le passage en force du gouvernement sur la réforme des retraites ne faiblit pas. A la veille d'une nouvelle journée de mobilisation interprofessionnelle, des cortèges se sont formés dans plusieurs villes de l’hexagone.

La colère ne retombe pas à travers la France. En cette soirée d’un 22 mars, des cortèges se sont formés dans les rues de la capitale comme en province afin de protester contre la réforme des retraites, adoptée sans vote à l’Assemblée nationale après un nouveau recours à l’article 49.3 par Elisabeth Borne, le 11e depuis son arrivée à Matignon en mai dernier.

Dans le Nord et l'Est parisien, plusieurs manifestations se sont élancées depuis les 18e et 20e arrondissements.

Des milliers de manifestants s’élancent dans les rues de Paris !



Macron dit assumer sa retraite ? Il ne tiendra pas longtemps.



La rue est à nous, jusqu’au retrait 🔥



La ligne d’arrivée est toute proche. #Manifestations#CensurePopulairepic.twitter.com/Pnve0RqqyX — Claire Jacquin (@jacquincl) March 22, 2023

Même scène nocturne à Lille, la situation est en revanche plus tendue à Montpellier où des heurts avec les forces de l’ordre ont éclaté.

Tensions observées également, en début de soirée à Bordeaux, à la fin de cortège. Depuis la situation reste tendue dans les rues de la capitale girondine.

Après un gazage rue Sainte Catherine, le cortège est scindé. "Allez on rejoint les camarades" puis le cortège se rejoint enfin sous les cris de joie. #NonALaReformeDesRetraites#manifencours#Bordeauxpic.twitter.com/OLTuMl3N6e — Clémentine Serieys (@clementartine) March 22, 2023

Plus tôt dans la journée, lors d’une allocution télévisée, Emmanuel Macron a exclu tout recul sur son projet de réforme. Le 21 mars, devant les parlementaires de sa majorité, le chef de l’Etat avait déclaré que «la foule» qui manifeste n'a «pas de légitimité face au peuple qui s'exprime à travers ses élus».