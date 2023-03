NUPES et RN dézinguent LR après un communiqué se félicitant d'un accord sur les retraites

Les Républicains de l'Assemblée ont envoyé puis supprimé un communiqué se félicitant d'un accord trouvé avec les sénateurs sur la réforme des retraites, alors que la commission mixte paritaire n'était pas encore achevée.

Alors que la réforme des retraites arrive en dernière ligne droite au Parlement, une nouvelle polémique est née d'un communiqué publié par les députés des Républicains le 15 mars, se félicitant d'un accord trouvé en Commission mixte paritaire (CMP) avec les sénateurs.

«La CMP sur les retraites s'est conclue aujourd'hui sur un accord entre l'Assemblée et le Sénat», démarrent les Républicains, avant de se féliciter de «cet accord qui améliore considérablement le texte porté par le Gouvernement».

La CMP sur les retraites s'est conclue aujourd'hui sur un accord entre l'Assemblée et le Sénat

S'en suivent plusieurs points de la réforme que le groupe affirme avoir «acquis», comme un départ à 43 ans de cotisations. «Contrairement à la NUPES et au RN, qui ne savent que s'opposer sans rien proposer, les Républicains sont mobilisés pour rendre le projet gouvernemental plus humain, plus juste, et plus équilibré».

Une «mascarade» pour LFI

Problème, le texte a été diffusé à la presse avant que ladite CMP se soit achevée officiellement, ce que n'ont pas manqué de noter les élus de gauche et du RN. Franceinfo précise que le document (par ailleurs daté du 5 mars ce qui semble être une coquille) a été diffusé sur Whatsapp dans une boucle réservée aux journalistes avant d'être supprimé.

La présidente du groupe LFI Mathilde Panot y a vu la preuve que les débats «ne sont qu'une répétition générale d'un accord scellé en coulisses». «Merci de confirmer cette mascarade, les LR !», a-t-elle écrit encore.

«Incroyable: avant la fin les républicains se félicitent d’une CMP conclusive ! Alors que nous en sommes à l’article 17», a écrit pour sa part la sénatrice communiste Cathy Apourceau-Poly.

«L’envoi [par erreur] d'un communiqué de presse par les Républicains sur les conclusions de la CMP, alors même qu’elle n’est même pas terminée, démontre l’hypocrisie totale de ce parti qui, une nouvelle fois, se soumet au gouvernement contre les Français», a déclaré la présidente du groupe RN Marine Le Pen.

Après l'incident, la CMP s'est effectivement conclue sur une copie commune qui doit maintenant passer devant les deux chambres pour un vote de confirmation. Les votes sont prévus le 16 mars au Sénat puis à l'Assemblée pour que la loi soit définitivement adoptée. Le gouvernement peut aussi en cas de blocage recourir à l'article 49.3 de la Constitution mais s'expose au vote de motions de censures par l'opposition.

Parallèlement, le 15 mars était aussi une journée de mobilisation contre cette réforme qui continue de faire l'unanimité contre elle dans les syndicats de salariés.