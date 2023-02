Voiture incendiée, projectiles... Incidents en marge de la manifestation anti-réforme des retraites

Des incidents ont éclaté ce 11 février à Paris en marge de la manifestation organisée pour la quatrième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, avec notamment une voiture renversée sur la chaussée et incendiée.

Selon la préfecture de police, des échauffourées ont commencé peu avant 15h30 quand un groupe d'individus a tenté de partir en «cortège sauvage» en direction de la rue de Charonne, déviant ainsi du parcours déclaré entre les places de la République et de la Nation, a rapporté la préfecture de police.

Après l'intervention des forces de l'ordre, selon l'AFP, les heurts se sont poursuivis sur le boulevard Voltaire. L'agence fait état de feux de poubelles et de vélos électriques, de conteneurs à verre renversés sur la chaussée et d'une voiture mise sur le flanc puis incendiée, provoquant l'intervention des pompiers. Selon la même source, la police a essuyé des jets de projectiles et réalisé, en réaction, plusieurs charges.

Le compte Twitter de «QG le média libre», entre autres, a diffusé des images de scènes de tensions entre forces de l'ordre et individus durant cette mobilisation du 11 février.

Tensions en cours dans le cortège de tête à Paris. Une voiture incendiée. Des charges et utilisation de gaz lacrymogène #manif11fevrier#greve11fevrierpic.twitter.com/qjr7QSsOGL — QG le média libre (@LibreQg) February 11, 2023

A 16h, la préfecture de police avait fait état d'une seule interpellation, pour port d'arme, au début de la mobilisation dans la capitale.