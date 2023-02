Lutte contre la réforme des retraites : nouvelle journée de mobilisation fixée au 16 février

Les syndicats se sont mis d'accord pour une nouvelle journée d'action le 16 février. Le 7 février, 757 000 personnes ont défilé dans toute la France selon les chiffres des autorités. Plus de deux millions selon les organisateurs.

Nouveau rendez-vous. L'AFP rapporte que l'intersyndicale qui regroupe les huit principaux syndicats de salariés (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires, FSU) s'est mise d'accord pour une nouvelle journée d'action prévue le 16 février.

«L'intersyndicale réunie ce jour a décidé d'une journée nationale d'action interprofessionnelle le 16 février», a déclaré une responsable du syndicat Unsa à l'AFP.

Entre temps, les syndicats ont appelé à manifester le samedi 11 février dans toute la France pour la quatrième journée de mobilisation.

Le 7 février, des manifestations ont eu lieu dans toute la France. Selon les chiffres des autorités 757 000 personnes ont défilé, plus de deux millions selon les organisateurs. La mobilisation semble avoir été moins importante que les deux précédentes, ce qui peut s'expliquer entre autres par les vacances d'hiver qui ont déjà débuté sur une partie du territoire.

La réforme des retraites, très impopulaire notamment chez les actifs, continue d'alimenter le débat public et les oppositions la combattent à l'Assemblée. Cependant les divisions entre le RN et la gauche, et l'intérêt d'élus LR pour le texte ne semblent pour l'instant pas mettre en danger le gouvernement, qui veut que les débats soient clos à la chambre basse le 17 février.