«Le plus grand parti de France» : Zemmour annonce que Reconquête a dépassé les 100 000 adhérents

Eric Zemmour s'est félicité du soutien de ses partisans, affirmant que le parti Reconquête ! (R !) comptait plus de 100 000 adhérents actifs. L'occasion pour l'écrivain de se réjouir de certains de ses combats politiques ayant porté leurs fruits.

Eric Zemmour a annoncé ce 21 janvier sur les réseaux sociaux que le parti Reconquête !, qu'il préside depuis avril 2021, comptait désormais plus de «100 000 adhérents à jour de cotisation». Dans une vidéo adressée à ses partisans, l'ancien candidat à la présidentielle s'est ainsi félicité d'être à la tête du «plus grand parti de France». Se réjouissant d'avoir ainsi dépassé les objectifs, l'ancien journaliste et éditorialiste de CNews a fait état de très nombreuses nouvelles adhésions en plus des renouvellements. Il a en outre souligné l'existence de «100 délégués départementaux et plus de 500 responsables de circonscription».

Eric Zemmour a également rappelé à son auditoire certains de ses engagements politiques. «Avec nous, les Français agressés ne sont plus réduits à des faits divers, avec nous les enfants ne sont plus soumis à la propagande de la théorie du genre ou des associations pro-migrants sans que personne ne réagisse», a-t-il en effet assuré.

Mes chers amis, nous avons officiellement dépassé les 100 000 adhérents à jour de cotisation ! @Reconquete_off reste toujours le premier parti de France !



Je tenais à vous annoncer cette nouvelle personnellement. Merci, merci du fond du cœur ! pic.twitter.com/Lr554RpHyq — Eric Zemmour (@ZemmourEric) January 20, 2023

Eric Zemmour s'est par ailleurs félicité des «victoires» de son parti, évoquant par exemple «l'annulation d'[un] rassemblement islamiste en Provence» ou encore «l'abandon d'[un] projet d'installation de migrants à Callac, en Bretagne».

Après avoir bénéficié d'une exposition médiatique importante en amont des dernières élections, Eric Zemmour a réduit ses apparitions dans les médias depuis son élimination au premier tour des législatives dans le Var, où il est arrivé troisième, avec 23,19% des suffrages exprimés, derrière la députée sortante LREM Sereine Mauborgne (28,51%) et le RN Philippe Lottiaux (24,74%).