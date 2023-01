«J'ai honte pour vous» : Faure attaque l'ancien socialiste Dussopt sur la réforme des retraites

Olivier Faure a accusé le ministre du Travail Olivier Dussopt d'avoir «renié» ses convictions progressistes en portant le projet de réforme des retraites, ce dernier l'accusant en réponse d'avoir «vendu la social-démocratie à l'extrême gauche».

Lors de la séance de questions au gouvernement ce 17 janvier, le premier secrétaire du PS Olivier Faure s'en est vertement pris au ministre du Travail Olivier Dussopt, ancien socialiste passé à LREM.

«Monsieur Dussopt je vous ai connu à une autre époque, où vous défendiez effectivement les Français qui ont commencé à travailler tôt. Vous défendiez celles et ceux qui le matin se lèvent aux aurores, prennent le RER ou bus, celles qui vident nos poubelles, celles et ceux qui sont caristes, aides-soignantes, etc., celles et ceux qui effectivement n'avaient que vous pour les défendre et vous les avez oubliés», a-t-il ainsi lancé.

Olivier Faure (PS) à Olivier Dussopt: "Je ne suis pas dans votre tête ou dans votre peau, mais j'ai honte pour vous" pic.twitter.com/ENj9xQzE42 — BFMTV (@BFMTV) January 17, 2023

«Vous êtes aujourd'hui de celles et ceux qui allez défendre un projet de loi où celles et ceux qui ont commencé à travailler entre 14 et 20 ans auront à cotiser 44 années quand tous les autres n'auront à cotiser que 43 ans. [...] Je ne suis pas dans votre tête ni dans votre peau, mais j'ai honte pour vous, honte de ce que vous défendez aujourd'hui, honte de voir que vous avez renié l'ensemble de vos projets», a-t-il encore poursuivi en référence aux positions passées du ministre.

«Monsieur le député Faure [...] les effets de manche ne marchent pas, les procès en trahison je suis immunisé, surtout quand ils viennent de ceux qui ont vendu la social-démocratie à l'extrême gauche pour sauver leurs sièges», a répliqué le ministre du Travail.

Vous vous faites marcher dessus par Jean-Luc Mélenchon

💬 "Vous vous faites marcher dessus par Jean-Luc Mélenchon"



Interpellé par Olivier Faure, Olivier Dussopt lui répond ⤵ pic.twitter.com/dDZsbu98uK — BFMTV (@BFMTV) January 17, 2023

«Vous défendez la retraite à 60 ans avec 43 annuités, vous allez appauvrir les retraités, vous êtes dans la roue de La France insoumise, vous vous faites marcher dessus par Jean-Luc Mélenchon», a-t-il enchaîné, renvoyant Olivier Faure à son «congrès», alors que ce dernier bataille pour être réélu à la tête du PS.

Le gouvernement prévoit dans son projet de reporter progressivement à 64 ans l'âge de départ à la retraite, au lieu de 62 ans actuellement, tout en accélérant l'allongement de la durée de cotisation. Les principaux syndicats, unanimement opposés à cette réforme, ont annoncé une première journée de grève et manifestations le 19 janvier, à laquelle l'ensemble de la gauche a appelé à se joindre. Les sondages montrent aussi que les Français sont majoritairement hostiles à la réforme.