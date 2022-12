Heurts à Nice et Montpellier en marge de la demi-finale du Mondial, France-Maroc

Des scènes de tensions et des violences ont éclaté à Nice et à Montpellier, selon des images rapportées par des médias et journalistes, ce soir du 14 décembre en marge de la demi-finale du Mondial de football, qui opposait la France et le Maroc.

Le compte Twitter montpelliérain du Midi Libre a fait état – vidéo à l'appui – de tensions entre «d'un côté les supporters marocains de l'autre les supporters français», ainsi que de tirs de mortiers, ce soir du 14 décembre, à la fin du match de demi-finale de Coupe du Monde de football France-Maroc, remporté 2-0 par les Bleus.

#FRAMAR d'un côté les supporters marocains de l'autre les supporters français. Tirs de mortiers à plein régime pic.twitter.com/H3HI4xJFP5 — Midi Libre Montpellier (@MLMontpellier) December 14, 2022

Selon la même source, des CRS se sont interposés afin de mettre fin aux heurts, sur une Place de la Comédie «noyée sous les lacrymogènes».

#Montpellier : les CRS s’interposent sur la Comédie noyée sous les lacrymogènes… pic.twitter.com/7gl5Rsc0Na — Midi Libre Montpellier (@MLMontpellier) December 14, 2022

A la suite de ces tensions, le Midi Libre rapporte qu'une ambiance festive a regagné la place, des supporters y célébrant calmement la victoire des Bleus.

A Nice, un journaliste travaillant pour Le Figaro a tweeté que la situation dégénérait après le match : «Des hommes encagoulés poursuivent en courant les supporters marocains "dehors les Arabes", "on est chez nous" les différents clans se répondent à coup de mortiers d’artifice interposés», a-t-il indiqué, rapportant des images d'individus faisant usage de mortiers d'artifice.

À la recherche de n’importe quel projectile, des individus fouillent dans les poubelles, déterminés à en découdre. « Nique la France » entend-on notamment.

@Le_Figaro#nice#francemarocpic.twitter.com/3bR67AtjKU — Daguin Nicolas (@DaguinNicolas) December 14, 2022

La veille, le ministère de l'Intérieur Gérald Darmanin avait annoncé que 10 000 policiers et gendarmes, dont 5 000 à Paris et en région parisienne, seraient mobilisés le soir de ce 14 décembre en France pour encadrer les célébrations en marge de la demi-finale.

Le soir du 10 décembre, des actes de vandalisme et de violence étaient déjà survenus à Nice, après la qualification du Maroc en demi-finale. Des affrontements avaient également éclaté sur les Champs-Elysées, à Paris.