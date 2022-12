Affrontements sur les Champs-Elysées après la qualification du Maroc en demi-finales (VIDEOS)

Les Champs-Elysées ont rapidement vu une marée de supporters marocains venir fêter la victoire de leur équipe nationale en quarts de finales de la Coupe du Monde. La fête a viré aux affrontements entre certains supporters et les forces de l'ordre.

Ce 10 décembre au soir, des milliers de supporters du Maroc se sont rassemblés sur les Champs-Elysées, à Paris, pour célébrer la qualification historique de leur équipe pour les demi-finales de la Coupe du Monde de football au Qatar.

Sur les Champs Elysées, la Palestine 🇵🇸 et le #Maroc 🇲🇦 pic.twitter.com/ik3SDSOWpt — Taoufiq TAHANI (@TaoufiqTahani) December 10, 2022

Si la soirée a commencé dans une ambiance festive, des affrontements et des débordements ont ensuite éclaté entre certains supporters et les forces de l'ordre.

Les forces de l'ordre ont ainsi été ciblées par des tirs de mortiers d'artifice et des jets de projectiles, et ont répondu en faisant usage de gaz lacrymogène.

Tirs de mortiers d’artifice et projectiles. Tensions toujours en cours sur les #ChampsÉlysées. pic.twitter.com/ASIG5vfEiM — Clément Lanot (@ClementLanot) December 10, 2022

Un chantier a en outre été pillé par des individus qui s'en sont pris aux policiers.

Un chantier est pillé et des projectiles sont lancés sur les policiers. Gaz lacrymogène. Tensions en cours sur les #ChampsÉlysées. #Moroccopic.twitter.com/QhtmzWnm6f — Clément Lanot (@ClementLanot) December 10, 2022

Les forces de l'ordre ont mené plusieurs charges pour évacuer l'avenue et ont fait usage de leur matraque, notamment sur un homme au sol qui a été roué de coups de pied.

Les forces de l'ordre procèdent à des charges pour évacuer les supporters du Maroc venus fêter la victoire de leur équipe sur les Champs Elysées. pic.twitter.com/ZW5RG9jAU9 — Amar Taoualit (@TaoualitAmar) December 10, 2022

Une moto a également été incendiée.

Selon la préfecture de police (PP) de Paris citée par l'AFP, environ 20 000 personnes étaient présentes en soirée sur les Champs-Elysées pour célébrer la performance sportive marocaine. «En fin de soirée, vers 22h30, des groupes hostiles ont cherché l'affrontement avec les forces de l'ordre qui les ont systématiquement dispersés», a ajouté la même source.

Des deux côtés de l'avenue et aux croisements des rues, les forces de l'ordre étaient déployées, munies de casques et de boucliers anti-émeutes. La PP avait annoncé que 1 220 policiers et gendarmes en civil et en tenue seraient mobilisés.

Vers minuit, 74 interpellations avaient eu lieu, principalement pour tirs de mortiers d'artifice et jets de projectiles.

Des débordements avaient déjà eu lieu ces derniers jours, notamment à Paris mais également dans d'autres villes européennes dont Bruxelles, lors de précédentes victoires du Maroc.

Après avoir déjoué les pronostics pour se hisser en demi-finales de la Coupe du Monde de football 2022 au Qatar, le Maroc rencontrera l'Equipe de France le 14 décembre pour une place en finale de cette compétition.